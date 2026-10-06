BESYO TERCİH SONUCU ÖSYM SORGULAMA EKRANI: ÖZYES tercih sonuçları açıklandı mı? 2026 ÖZYES yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
2026 ÖZYES tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? BESYO tercih sonuçları için bekleyiş sürerken gözler ÖSYM'den gelecek son dakika duyurusuna çevrildi. Spor Bilimleri Fakültesi ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu programlarına yerleşmek isteyen adaylar "ÖZYES yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?", "BESYO tercih sonuçları açıklandı mı?", "ÖZYES tercih sonucu nasıl sorgulanır?" ve "ÖSYM ÖZYES sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?" sorularına yanıt arıyor. Peki, 2026 ÖZYES tercih sonuçları belli oldu mu, BESYO yerleştirme sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte ÖZYES tercih sonucu sorgulama sürecine ilişkin merak edilenler...
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2026 Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) kapsamında tercihlerini tamamlayan adayların gündeminde şimdi BESYO yerleştirme sonuçları bulunuyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek merkezi yerleştirme işlemlerinin ardından adayların hangi üniversite ve programa yerleştiği belli olacak.
Adaylar özellikle "ÖZYES tercih sonuçları açıklandı mı?", "2026 BESYO tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" ve "ÖZYES yerleştirme sonucu nereden öğrenilir?" sorularına yoğunlaşmış durumda.
ÖZYES sınav sonuçlarının 9 Eylül 2026 tarihinde açıklanmasının ardından süreç tercih aşamasına taşındı. Adayların şimdi beklediği sonuç ise ÖZYES sınav sonucu değil, ÖZYES merkezi yerleştirme sonucu.
2026 ÖZYES TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Hayır. 6 Ekim 2026 itibarıyla 2026 ÖZYES tercih ve yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı.
Adayların ÖSYM sisteminde yer alan "2026 Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) Sonuçları" ile tercih sonuçlarını karıştırmaması gerekiyor.
9 Eylül 2026 tarihinde açıklanan sonuçlar ÖZYES sınav sonuçlarını kapsıyor. Adayların yaptıkları tercihler doğrultusunda hangi üniversite ve programa yerleştirildiklerini gösterecek olan ÖZYES merkezi yerleştirme sonuçları ise ayrıca duyurulacak.
2026 ÖZYES YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖZYES tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih, spor bilimleri programlarını tercih eden adayların gündeminde yer alıyor.
ÖZYES yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı kesin tarih henüz ilan edilmedi. ÖSYM'nin yerleştirme işlemlerini tamamlamasının ardından sonuçların adayların erişimine açılması bekleniyor.
Yerleştirme sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte kayıt hakkı kazanan adaylar ve üniversite kayıt sürecinin ayrıntıları da belli olacak.
ÖZYES TERCİH SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
2026 ÖZYES tercih sonucu sorgulama işlemleri, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Adaylar sonuçların erişime açılmasıyla birlikte ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranından kendilerinden istenen bilgileri kullanarak sonuçlarını görüntüleyebilecek.
Sonuç ekranında adayın bir yükseköğretim programına yerleşip yerleşmediği ve yerleşmesi halinde kayıt hakkı kazandığı program bilgileri görülebilecek.
ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi
BESYO YERLEŞTİRMESİ NASIL YAPILACAK?
2026-2027 eğitim öğretim yılında özel yetenek sınavıyla öğrenci alan spor programlarına kabul edilecek adayların yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek.
Merkezi yerleştirme işlemlerinde;
Adayların yerleştirme puanları,
Yükseköğretim programlarına ilişkin tercihleri,
Programların kontenjanları,
Programların özel koşulları dikkate alınacak.
Adaylar yerleştirme puanlarına göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanacak. Yerleştirmede adayların tercih sıraları da esas alınacak.
Bu nedenle adayın yalnızca ÖZYES puanı değil, başarı sırası, tercih listesi, tercih sıralaması ve program kontenjanları da yerleştirme sonucunda belirleyici olacak.
ÖZYES İLE HANGİ BÖLÜMLERE YERLEŞİLİYOR?
ÖZYES kapsamında üniversitelerin spor alanındaki farklı lisans programlarına öğrenci yerleştiriliyor.
Tercih kılavuzunda üniversiteye göre değişmek üzere;
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Antrenörlük Eğitimi
Spor Yöneticiliği
Rekreasyon
Egzersiz ve Spor Bilimleri gibi programlar bulunuyor.
Programların kontenjanları ve adaylarda aranan özel koşullar değişebildiği için yerleştirme sürecinde ilgili programların şartları önem taşıyor.
ÖZYES SONUÇLARI AÇIKLANDIKTAN SONRA NE OLACAK?
ÖZYES merkezi yerleştirme sonuçlarının ardından herhangi bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar için üniversite kayıt süreci başlayacak.
2026 ÖZYES üniversite kayıt tarihleri, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte duyurulacak.
Bir programa yerleşen adayların ilan edilen süre içerisinde kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekecek. Süresi içerisinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek.
Bu nedenle sonuçların açıklanmasının ardından adayların yalnızca yerleştirme sonuçlarını değil, kayıt tarihlerini ve ilgili üniversitelerin kayıt duyurularını da takip etmeleri önem taşıyor.
ÖZYES EK YERLEŞTİRME YAPILACAK MI?
Evet. Merkezi yerleştirme sürecinin ardından kontenjanı dolmayan veya yerleşen adayların kayıt yaptırmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak.
Dolayısıyla ilk merkezi yerleştirmede herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar açısından süreç tamamen sona ermeyecek. Boş kontenjanların belirlenmesinin ardından ÖZYES ek yerleştirme süreci gündeme gelecek.