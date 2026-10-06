BESYO TERCİH SONUCU ÖSYM SORGULAMA EKRANI: ÖZYES tercih sonuçları açıklandı mı? 2026 ÖZYES yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

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2026-2027 eğitim öğretim yılında özel yetenek sınavıyla öğrenci alan spor programlarına kabul edilecek adayların yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek.



Merkezi yerleştirme işlemlerinde;



Adayların yerleştirme puanları,

Yükseköğretim programlarına ilişkin tercihleri,

Programların kontenjanları,

Programların özel koşulları dikkate alınacak.



Adaylar yerleştirme puanlarına göre en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanacak. Yerleştirmede adayların tercih sıraları da esas alınacak.



Bu nedenle adayın yalnızca ÖZYES puanı değil, başarı sırası, tercih listesi, tercih sıralaması ve program kontenjanları da yerleştirme sonucunda belirleyici olacak.