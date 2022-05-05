Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'nın yerlerine gelecek 2 yıldızı açıkladı! Fatih Terim bitirmişti

Sanki yönetime yakın gibi bir görünüm. Daha güçlü bir ismin ortaya çıkması için bunu yaptığını söylüyor ama ne kadar doğru tartışılır. Burak Elmas'ı samimi bulmayan insanlar var. Bu seçimi olabildiğince erteleyecekler, transfer dönemi bu yönetimle geçecek deniyor. Galatasaray'da her türlü senaryoya açığım. Seçim olmazsa ve yaz dönemi transferlerini Burak Elmas yapmak istiyorsa buna yönetimde engel olmak isteyenler var. Remzi Sanver var aralarında. Böyle bir süreç var önümüzde. Fakat ben seçimin yapılacağını düşünüyorum.