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GalatasarayBerkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'nın yerlerine gelecek 2 yıldızı açıkladı! Fatih Terim bitirmişti
HaberlerGalatasaray Haberleri Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'nın yerlerine gelecek 2 yıldızı açıkladı! Fatih Terim bitirmişti
• 05 Mayıs 2022 - 13:14 • Son Güncelleme:

Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'nın yerlerine gelecek 2 yıldızı açıkladı! Fatih Terim bitirmişti

Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar, sarı kırmızılı kulüpte yaşanan seçim kaosunu, Burak Elmas'ın son durumunu ve Fatih Terim'in bitirdiği transferleri açıkladı. Skorer TV'de Nergis Aşkın'a konuşan Dindar Domenec Torrent'in tazminatı içinse 'çatır çatır alır' ifadelerini kullandı.

• 05 Mayıs 2022 - 13:14 • Son Güncelleme:
1Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalının yerlerine gelecek 2 yıldızı açıkladı Fatih Terim bitirmişti
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Milliyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar'ın açıklamaları şöyle; Galatasaray'da kimin ne yaptığı, kime yakın olduğu belli değil. Bu kadar büyük bir kulüp için tedbir kararı çıkartılabiliyor. Fırat Develioğlu ortaya çıktı. Develioğlu için kulüpten ihraç için başvuru yapılacak bu arada. Kendisi başkanlığa da aday oldu.

2Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalının yerlerine gelecek 2 yıldızı açıkladı Fatih Terim bitirmişti

Sanki yönetime yakın gibi bir görünüm. Daha güçlü bir ismin ortaya çıkması için bunu yaptığını söylüyor ama ne kadar doğru tartışılır. Burak Elmas'ı samimi bulmayan insanlar var. Bu seçimi olabildiğince erteleyecekler, transfer dönemi bu yönetimle geçecek deniyor. Galatasaray'da her türlü senaryoya açığım. Seçim olmazsa ve yaz dönemi transferlerini Burak Elmas yapmak istiyorsa buna yönetimde engel olmak isteyenler var. Remzi Sanver var aralarında. Böyle bir süreç var önümüzde. Fakat ben seçimin yapılacağını düşünüyorum.

3Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalının yerlerine gelecek 2 yıldızı açıkladı Fatih Terim bitirmişti

Seçimi erteleten Fırat Develioğlu'nun kulüpten ihraç edilmesi için başvuruda bulunulacak. Seçimin bir kez daha ertelenebilir. Burak Elmas'ın bir transfer dönemi daha kulübün başında kalacağı konuşuluyor. Böyle bir durumda, gerek kulüp üyeleri içinde gerek Burak Elmas yönetiminde, seçimin yapılması için gerekli adımların atılması için harekete geçecek kişiler var.

4Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalının yerlerine gelecek 2 yıldızı açıkladı Fatih Terim bitirmişti

Ben seçimin haziranda yapılacağını düşünüyorum. Burak Elmas genç bir yönetici. Bu süreçte yaşananlar sebebiyle, gelecekte bir kez daha Galatasaray'a başkan olma fırsatını bitirdi. Önümüzdeki seçimde aday olma ihtimalini düşük görüyorum ama burası Galatasaray.

5Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalının yerlerine gelecek 2 yıldızı açıkladı Fatih Terim bitirmişti

Torrent'in 2 milyon 160 bin euro tazminat bedeli var. Bu parayı almadan neden gitsin Torrent? Mancini duruşu bekleniyor. Neden Mancini gibi davransın? Torrent'in daha iyi bir kulübe gitme ihtimali yok. Parasını çatır çatır alacak. Devre arasında sportif direktörler ve yapılan diğer değişiklilerin kulübe bedeli 3 milyon euro.

6Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalının yerlerine gelecek 2 yıldızı açıkladı Fatih Terim bitirmişti

Fatih Terim takımın başında kalsaydı Gedson Fernandes, Mohamed Elneny ve Mahmoud Trezeguet transfer edilmişti. Bu üç oyuncunun Fatih hocaya sözü vardı. Başka kaçan isimler de var.

7Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalının yerlerine gelecek 2 yıldızı açıkladı Fatih Terim bitirmişti

Fatih Terim'in seçimle ilgili bir düşüncesi yok. Kesinlikle polemiklerin içine de girmeyecek. Seçime girmeyecek bu topa. Terim neden bu topa girmez; Torrent bir kere aynı sıklet değil kendisiyle. Kendisi için yardımcı olabilecek bir kişiye kalkıp cevap vermek istemiyor. Torrent'in geçmişle ilgili sözlerine cevabı Fatih Terim'n yardımcısı verir.

8Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalının yerlerine gelecek 2 yıldızı açıkladı Fatih Terim bitirmişti

Uluslararası ilişkilerle de böyledir, aynı seviyedeki insanlar birbirlerine cevap verir. Fakat Fatih Terim gündemdeki isimlerin hiçbiriyle çalışmak istemez. Fatih Terim bir son yapmak ister bence ama şimdi değil bence. Galatasaray'da bayramlaşma bile yapılmadı. İnsanlar bekledi Florya'da bu bile yapılmadı. Ben Torrent'in şu anda gönderilmesini mümkün görmüyorum. Şu an buna cesaret edilmez.

9Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalının yerlerine gelecek 2 yıldızı açıkladı Fatih Terim bitirmişti

Galatasaray'da yaşananlar sonradan ortaya çıkacaktır. Birçok ismin menfaatlerinden bahsediliyor. Ben direkt Burak Elmas'la ilgili bir ithamda bulunmak istemiyorum. Ama belki çevresindekilerin menfaatleri vardır bilmiyorum. Sonradan ortaya çıkar. Patrick van Aanholt Galatasaray'a 1 milyon 750 bin euroya gelmeyi kabul etmişti.

10Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalının yerlerine gelecek 2 yıldızı açıkladı Fatih Terim bitirmişti

Ne oldu da van Aanholt'un masrafı 2.5 milyon euroya çıktı. Menajerine mi yüklü ödeme yapılıyor. Yoksa birilerinin cebine para mı giriyor. Bunlar konuşuluyor. Burak Elmas, menajerlerin ücretini peşin ödedi. Neden menajer ücretlerini peşin ödersin ki? 3-5 yıl kalacak mı bu isimler. Neden peşin ödenir ki bu aralar?

11Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalının yerlerine gelecek 2 yıldızı açıkladı Fatih Terim bitirmişti

Galatasaray'da Işıtan Gün konusu büyük bir rahatsızlık yaratıyor. Gerek kadınlarla ilgili tweetleri gerek transferlerdeki iddialar büyük bir rahatsızlık söz konusu. Mesela Fatih Terim, Barış Alper Yılmaz'ı istiyor. Ama neden Işıtan Gün gibi isimler devreye girdikten sonra Barış'ın ücreti bir anda yükseliyor? Enteresan şeyler yaşandı.

12Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalının yerlerine gelecek 2 yıldızı açıkladı Fatih Terim bitirmişti

Bugün Galatasaray'da Gattuso gibi isimler ortaya atılıyor. Ne alaka bu isimler? Çok garip geliyor bu söylentiler ama konuşulan iddialarla ilgili tutarlı bence. Çok şaşırmamak lazım. Bence Galatasaray, Torrent'i gönderirse bu Burak Elmas seçime girecek demektir. Torrent'in gönderilmesinin başka mantığı yok bugün.

13Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalının yerlerine gelecek 2 yıldızı açıkladı Fatih Terim bitirmişti

Galatasaray'da yapılacak transferleri eğer bu yönetim yaparsa ileride bunun hesabı nasıl verilecek. Gönderilecek isimlere Elmas yönetiminin karar vermesi ne kadar doğru. Kerem, Marcao ve Nelsson'un satışı, şu an Galatasaray için en önemli konulardan biri.

14Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalının yerlerine gelecek 2 yıldızı açıkladı Fatih Terim bitirmişti

40-50 milyon Euro'luk bir pastadan bahsediyoruz. Bu iş, artık meşruluğu tartışılan bir yönetimin inisiyatifine bırakılmamalı. Bu Galatasaray için bence hayati bir konu. Elmas, seçime girene kadar kritik konularda kararı biz veririz dedi. Gidecek bir yönetimin böyle konulara karar vermesi ne kadar doğru.

15Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalının yerlerine gelecek 2 yıldızı açıkladı Fatih Terim bitirmişti

Eğer Burak Elmas seçime aday olursa bilin ki Fırat Develioğlu'nu ortaya süren kişiler bu isimlerdir. Ben biraz Galatasaray'ı biliyorsam, Develioğlu gibi isimlere seçimde itibar etmez. Hamamcıoğlu, Öztürk sonrası üçüncü bir aday liste yapamaz. Fırat Develioğlu liste oluşturamaz. Oluştursa da kazanma ihtimali sıfır.

16Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalının yerlerine gelecek 2 yıldızı açıkladı Fatih Terim bitirmişti

Galatasaray'da adayların birleşip çatı aday çıkarma ihtimali yok. Ünal Aysal gibi isimler ortaya atılıyor ama böyle bir ihtimal yok.

17Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalının yerlerine gelecek 2 yıldızı açıkladı Fatih Terim bitirmişti

Seçim 30 Nisan'da olsaydı, Eşref Hamamcıoğlu'nun kazanma ihtimali çok yüksekti. Seçimin haziranda olması Metin Öztürk'ün seçilmesi ihtimalini de yükseltti. Öztürk seçime kadar çalışmalarını sürdürecek. Galatasaray'da yabancı teknik direktör de gündeme gelebilir.

18Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalının yerlerine gelecek 2 yıldızı açıkladı Fatih Terim bitirmişti

Ben camia içerisindeki bir iddiayı gündeme getirdim. Burak Elmas'a ait, kendisini zora sokabilecek ses kayıtları olduğuna dair dedikodular duyuyoruz. Ses kayıtlarının içeriğine dair birileri bilgi sahibi ve yakında ortaya çıkacağını düşünüyorum. İnşallah doğru değildir. Ben konuşulanları aktarıyorum sadece. O ses kaydına ulaşan kişiyle de tekrar görüşeceğim.

19Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalının yerlerine gelecek 2 yıldızı açıkladı Fatih Terim bitirmişti

Bu ses kaydıyla ilgili bilgi sahibi olan kişiler vardır. Bu ses kaydı bana bile geldiyse bence bu yakında ortaya çıkar. Çok net bir konu değil, sadece iddia seviyesinde bu konu. Telefonla konuşulurken alınan bir ses kaydı bu.

20Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalının yerlerine gelecek 2 yıldızı açıkladı Fatih Terim bitirmişti

Detaylarını bilmiyorum ama yakında ortaya çıkacaktır. Bu konuyla ilgili konuştuğum kaynak çok kuvvetli, çok güvendiğim bir kişi. O bana sitem etti, 'Bu ses kaydını nasıl bilmezsin' diye. Ben içeriğini bilmiyorum yakında ortaya çıkar. Kriminal seviyeye gelebilecek bir konu olduğu için çok konuşmak doğru değil.

21Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalının yerlerine gelecek 2 yıldızı açıkladı Fatih Terim bitirmişti

Domenec Torrent kendisini zan altında bırakabilecek ithamlarda ilgili bir çıkış yapacaktır. Yapılan transferlerle ilgili kararın kendisiyle alakalı olmadığını, transferleri kimlerin yaptığını söyleyecektir. Torrent'in son çıkışları da bunu gösteriyor zaten. Önümüzdeki maçlarda Torrent'in yapacağı konuşmalar çok daha sert olabilir.

22Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalının yerlerine gelecek 2 yıldızı açıkladı Fatih Terim bitirmişti

 

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