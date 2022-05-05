Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'nın yerlerine gelecek 2 yıldızı açıkladı! Fatih Terim bitirmişti
Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar, sarı kırmızılı kulüpte yaşanan seçim kaosunu, Burak Elmas'ın son durumunu ve Fatih Terim'in bitirdiği transferleri açıkladı. Skorer TV'de Nergis Aşkın'a konuşan Dindar Domenec Torrent'in tazminatı içinse 'çatır çatır alır' ifadelerini kullandı.
Milliyet Gazetesi Galatasaray muhabiri Nevzat Dindar'ın açıklamaları şöyle; Galatasaray'da kimin ne yaptığı, kime yakın olduğu belli değil. Bu kadar büyük bir kulüp için tedbir kararı çıkartılabiliyor. Fırat Develioğlu ortaya çıktı. Develioğlu için kulüpten ihraç için başvuru yapılacak bu arada. Kendisi başkanlığa da aday oldu.
Sanki yönetime yakın gibi bir görünüm. Daha güçlü bir ismin ortaya çıkması için bunu yaptığını söylüyor ama ne kadar doğru tartışılır. Burak Elmas'ı samimi bulmayan insanlar var. Bu seçimi olabildiğince erteleyecekler, transfer dönemi bu yönetimle geçecek deniyor. Galatasaray'da her türlü senaryoya açığım. Seçim olmazsa ve yaz dönemi transferlerini Burak Elmas yapmak istiyorsa buna yönetimde engel olmak isteyenler var. Remzi Sanver var aralarında. Böyle bir süreç var önümüzde. Fakat ben seçimin yapılacağını düşünüyorum.
Seçimi erteleten Fırat Develioğlu'nun kulüpten ihraç edilmesi için başvuruda bulunulacak. Seçimin bir kez daha ertelenebilir. Burak Elmas'ın bir transfer dönemi daha kulübün başında kalacağı konuşuluyor. Böyle bir durumda, gerek kulüp üyeleri içinde gerek Burak Elmas yönetiminde, seçimin yapılması için gerekli adımların atılması için harekete geçecek kişiler var.
Torrent'in 2 milyon 160 bin euro tazminat bedeli var. Bu parayı almadan neden gitsin Torrent? Mancini duruşu bekleniyor. Neden Mancini gibi davransın? Torrent'in daha iyi bir kulübe gitme ihtimali yok. Parasını çatır çatır alacak. Devre arasında sportif direktörler ve yapılan diğer değişiklilerin kulübe bedeli 3 milyon euro.
Fatih Terim takımın başında kalsaydı Gedson Fernandes, Mohamed Elneny ve Mahmoud Trezeguet transfer edilmişti. Bu üç oyuncunun Fatih hocaya sözü vardı. Başka kaçan isimler de var.
Fatih Terim'in seçimle ilgili bir düşüncesi yok. Kesinlikle polemiklerin içine de girmeyecek. Seçime girmeyecek bu topa. Terim neden bu topa girmez; Torrent bir kere aynı sıklet değil kendisiyle. Kendisi için yardımcı olabilecek bir kişiye kalkıp cevap vermek istemiyor. Torrent'in geçmişle ilgili sözlerine cevabı Fatih Terim'n yardımcısı verir.
Uluslararası ilişkilerle de böyledir, aynı seviyedeki insanlar birbirlerine cevap verir. Fakat Fatih Terim gündemdeki isimlerin hiçbiriyle çalışmak istemez. Fatih Terim bir son yapmak ister bence ama şimdi değil bence. Galatasaray'da bayramlaşma bile yapılmadı. İnsanlar bekledi Florya'da bu bile yapılmadı. Ben Torrent'in şu anda gönderilmesini mümkün görmüyorum. Şu an buna cesaret edilmez.
Galatasaray'da yaşananlar sonradan ortaya çıkacaktır. Birçok ismin menfaatlerinden bahsediliyor. Ben direkt Burak Elmas'la ilgili bir ithamda bulunmak istemiyorum. Ama belki çevresindekilerin menfaatleri vardır bilmiyorum. Sonradan ortaya çıkar. Patrick van Aanholt Galatasaray'a 1 milyon 750 bin euroya gelmeyi kabul etmişti.
Ne oldu da van Aanholt'un masrafı 2.5 milyon euroya çıktı. Menajerine mi yüklü ödeme yapılıyor. Yoksa birilerinin cebine para mı giriyor. Bunlar konuşuluyor. Burak Elmas, menajerlerin ücretini peşin ödedi. Neden menajer ücretlerini peşin ödersin ki? 3-5 yıl kalacak mı bu isimler. Neden peşin ödenir ki bu aralar?
Galatasaray'da Işıtan Gün konusu büyük bir rahatsızlık yaratıyor. Gerek kadınlarla ilgili tweetleri gerek transferlerdeki iddialar büyük bir rahatsızlık söz konusu. Mesela Fatih Terim, Barış Alper Yılmaz'ı istiyor. Ama neden Işıtan Gün gibi isimler devreye girdikten sonra Barış'ın ücreti bir anda yükseliyor? Enteresan şeyler yaşandı.
Bugün Galatasaray'da Gattuso gibi isimler ortaya atılıyor. Ne alaka bu isimler? Çok garip geliyor bu söylentiler ama konuşulan iddialarla ilgili tutarlı bence. Çok şaşırmamak lazım. Bence Galatasaray, Torrent'i gönderirse bu Burak Elmas seçime girecek demektir. Torrent'in gönderilmesinin başka mantığı yok bugün.
40-50 milyon Euro'luk bir pastadan bahsediyoruz. Bu iş, artık meşruluğu tartışılan bir yönetimin inisiyatifine bırakılmamalı. Bu Galatasaray için bence hayati bir konu. Elmas, seçime girene kadar kritik konularda kararı biz veririz dedi. Gidecek bir yönetimin böyle konulara karar vermesi ne kadar doğru.
Eğer Burak Elmas seçime aday olursa bilin ki Fırat Develioğlu'nu ortaya süren kişiler bu isimlerdir. Ben biraz Galatasaray'ı biliyorsam, Develioğlu gibi isimlere seçimde itibar etmez. Hamamcıoğlu, Öztürk sonrası üçüncü bir aday liste yapamaz. Fırat Develioğlu liste oluşturamaz. Oluştursa da kazanma ihtimali sıfır.
Ben camia içerisindeki bir iddiayı gündeme getirdim. Burak Elmas'a ait, kendisini zora sokabilecek ses kayıtları olduğuna dair dedikodular duyuyoruz. Ses kayıtlarının içeriğine dair birileri bilgi sahibi ve yakında ortaya çıkacağını düşünüyorum. İnşallah doğru değildir. Ben konuşulanları aktarıyorum sadece. O ses kaydına ulaşan kişiyle de tekrar görüşeceğim.
Detaylarını bilmiyorum ama yakında ortaya çıkacaktır. Bu konuyla ilgili konuştuğum kaynak çok kuvvetli, çok güvendiğim bir kişi. O bana sitem etti, 'Bu ses kaydını nasıl bilmezsin' diye. Ben içeriğini bilmiyorum yakında ortaya çıkar. Kriminal seviyeye gelebilecek bir konu olduğu için çok konuşmak doğru değil.
Domenec Torrent kendisini zan altında bırakabilecek ithamlarda ilgili bir çıkış yapacaktır. Yapılan transferlerle ilgili kararın kendisiyle alakalı olmadığını, transferleri kimlerin yaptığını söyleyecektir. Torrent'in son çıkışları da bunu gösteriyor zaten. Önümüzdeki maçlarda Torrent'in yapacağı konuşmalar çok daha sert olabilir.