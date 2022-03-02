Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler yeni ilişkisini ilan etti!

"ERKEĞİM DİYE ORTADA GEZMEYİN, YÜZÜME KONUŞUN"

Fatoş Yelliler'in paylaşımının ardından Erkan Ağaoğlu'ndan da dikkat çeken bir paylaşım geldi. Adeta gözdağı veren Ağaoğlu, paylaşımında "Benim olan bir şeyin arkasından ne kimse bir şey konuşabilir ne de şov yapabilir. Bazıları öyle yiğidim, erkeğim diye ortada gezmeyin. Geziyorsanız da az mert olan, delikanlı olun. Kameraların önünde şov yapmayın. Şirketlerim belli, yanıma gelin yüzüme konuşun. Ben ve hayatımdaki insanın da hakkında konuşan vatandaşlar oturun yerinizde, boynunuzdan büyük laflar etmeyin, altında kalırsınız" dedi.