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MagazinBerdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler yeni ilişkisini ilan etti!
HaberlerMagazin Haberleri Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler yeni ilişkisini ilan etti!
• 02 Mart 2022 - 09:36 • Son Güncelleme:

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler yeni ilişkisini ilan etti!

Berdan Mardini ile evliyken Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler'in mutluluğu kısa sürmüş ve boşandıktan sonra da Gökhan Göz ile ayrılmıştı. Yelliler, sosyal medya hesabından yeni sevgilisiyle fotoğrafını paylaşarak aşkını ilan etti.

• 02 Mart 2022 - 09:36 • Son Güncelleme:
1Berdan Mardininin eski eşi Fatoş Yelliler yeni ilişkisini ilan etti
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Ünlü türkücü Berdan Mardini ile evli olduğu dönemde, Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler, son olarak sevgilisi Gökhan Göz'ün ihanet iddiaları ile gündeme gelmişti.

2Berdan Mardininin eski eşi Fatoş Yelliler yeni ilişkisini ilan etti

Özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Yelliler'den çok konuşulacak bir hamle geldi.

3YENİ İLİŞKİSİNİ İLAN ETTİ

YENİ İLİŞKİSİNİ İLAN ETTİ

Yakın zamanda Gökhan Göz ile ilişkisi noktalayan Yelliler, yeni bir aşka yelken açtı. Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaşım yapan Yelliler, iş insanı Erkan Ağaoğlu ile ilişki yaşadığı ilan etti. Photoshop ile Ağaoğlu'yla fotoğrafını birleştirerek paylaşan Yelliler, "Yorum yok" notunu ekledi.

4ERKEĞİM DİYE ORTADA GEZMEYİN, YÜZÜME KONUŞUN

"ERKEĞİM DİYE ORTADA GEZMEYİN, YÜZÜME KONUŞUN"

Fatoş Yelliler'in paylaşımının ardından Erkan Ağaoğlu'ndan da dikkat çeken bir paylaşım geldi. Adeta gözdağı veren Ağaoğlu, paylaşımında "Benim olan bir şeyin arkasından ne kimse bir şey konuşabilir ne de şov yapabilir. Bazıları öyle yiğidim, erkeğim diye ortada gezmeyin. Geziyorsanız da az mert olan, delikanlı olun. Kameraların önünde şov yapmayın. Şirketlerim belli, yanıma gelin yüzüme konuşun. Ben ve hayatımdaki insanın da hakkında konuşan vatandaşlar oturun yerinizde, boynunuzdan büyük laflar etmeyin, altında kalırsınız" dedi.

5Berdan Mardininin eski eşi Fatoş Yelliler yeni ilişkisini ilan etti

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