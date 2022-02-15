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MagazinBerdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler minicik elbisesiyle poz verdi,emojiyle kapattı!
HaberlerMagazin Haberleri Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler minicik elbisesiyle poz verdi,emojiyle kapattı!
• 15 Şubat 2022 - 13:37 • Son Güncelleme:

Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler minicik elbisesiyle poz verdi,emojiyle kapattı!

Berdan Mardini ile evli olduğu dönemde, Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler son pozuyla olay oldu. Göz'den de olaylı şekilde ayrılan Yelliler kırmızı elbisesiyle poz verdi. Fatoş Yelliler derin göğüs dekoltesini emojiyle kapamaya çalıştı.

• 15 Şubat 2022 - 13:37 • Son Güncelleme:
1Berdan Mardininin eski eşi Fatoş Yelliler minicik elbisesiyle poz verdi,emojiyle kapattı
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Berdan Mardini'nin eski karısı Fatoş Yelliler sosyal medyada paylaştığı dekolteli pozları ile konuşuluyor.

2Berdan Mardininin eski eşi Fatoş Yelliler minicik elbisesiyle poz verdi,emojiyle kapattı

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile evli olduğu dönemde, Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler boşandıktan sonra aşkına kaldığı yerden devam etmişti. Ancak Gökhan Göz ile aşk kısa sürdü. Göz Fatoş Yelliler'i terk edip kıyafetlerini de sokağın ortasında yaktı.

3Berdan Mardininin eski eşi Fatoş Yelliler minicik elbisesiyle poz verdi,emojiyle kapattı

Olayların kadını Fatoş Yelliler şimdi de ididalı pozlarını paylaşıyor. Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler kırmızı saten elbisesi ile poz verdi. Fatoş Yelliler'in derin göğüs dekoltesi ve yırtmacı oldukça iddialı bulundu.

4Berdan Mardininin eski eşi Fatoş Yelliler minicik elbisesiyle poz verdi,emojiyle kapattı

Fatoş Yelliler derin göğüs dekoltesini ise emojilerle kapamaya çalıştı.

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