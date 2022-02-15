Berdan Mardini'nin eski eşi Fatoş Yelliler minicik elbisesiyle poz verdi,emojiyle kapattı!

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile evli olduğu dönemde, Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler boşandıktan sonra aşkına kaldığı yerden devam etmişti. Ancak Gökhan Göz ile aşk kısa sürdü. Göz Fatoş Yelliler'i terk edip kıyafetlerini de sokağın ortasında yaktı.