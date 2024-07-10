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Gündem Berberler ve kuaförler ne zaman, hangi gün kapalı? Kuaförler ve berberler pazar günü kapalı mı, açık mı?
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Berberler ve kuaförler ne zaman, hangi gün kapalı? Kuaförler ve berberler pazar günü kapalı mı, açık mı?

Ticaret Bakanlığının berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının yürürlüğe girmesiyle Ankara ve İstanbul'daki berberler, haftanın bir günü çalışmama kararı aldı. üzenleme ilden ile farklılık gösterecek. Peki, kuaför ve berberler ne zaman, hangi günler kapalı?

• 10 Temmuz 2024 - 12:25 • Son Güncelleme:
• 10 Temmuz 2024 - 12:25 • Son Güncelleme:
1 Berberler ve kuaförler ne zaman, hangi gün kapalı Kuaförler ve berberler pazar günü kapalı mı, açık mı

Ticaret Bakanlığı kuaför, berber ve güzellik merkezlerine dair yeni kararı duyurdu. Söz konusu işletmeler haftanın bir günü kapalı olacak. 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girerken valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığı tespit edilen işletmelere, idari yaptırım uygulanacağı duyurulmuştu. İşte, konuya dair son gelişmeler...

2 Berberler ve kuaförler ne zaman, hangi gün kapalı Kuaförler ve berberler pazar günü kapalı mı, açık mı



KUAFÖR VE BERBERLER HANGİ GÜN KAPALI?

1 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe giren karar gereği İstanbul ve Ankara'da kuaför ve berberler pazar günleri kapalı olacak. Valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığı tespit edilen işletmelere, idari yaptırım uygulanacak.

3 Berberler ve kuaförler ne zaman, hangi gün kapalı Kuaförler ve berberler pazar günü kapalı mı, açık mı

Ankara ve İstanbul'daki berberler pazar günleri kapalı olacak. Konuya dair değerlendirmede bulunan İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz, İstanbul'da bulunan berberlerin pazar günleri kapalı olacağını söyledi.

4 Berberler ve kuaförler ne zaman, hangi gün kapalı Kuaförler ve berberler pazar günü kapalı mı, açık mı

Kuaför ve berberler genellikle sabah 09:00 ile akşam 21:00 saatleri arasında açık oluyor. Bu saatler işletme bazlı olarak değişebilir.