Berberler ve kuaförler ne zaman, hangi gün kapalı? Kuaförler ve berberler pazar günü kapalı mı, açık mı?
Ticaret Bakanlığının berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulamasının yürürlüğe girmesiyle Ankara ve İstanbul'daki berberler, haftanın bir günü çalışmama kararı aldı. üzenleme ilden ile farklılık gösterecek. Peki, kuaför ve berberler ne zaman, hangi günler kapalı?
• 10 Temmuz 2024 - 12:25 • Son Güncelleme:
• 10 Temmuz 2024 - 12:25 • Son Güncelleme: