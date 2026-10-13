Bekçi alımı 2026: Başvurular başladı mı, şartlar neler? 2026 Bekçi alımı başvuruları başladı, Bekçilik başvuru şartları neler? Bekçi alımında KPSS şartı var mı?

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9 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni yönetmelik düzenlemesiyle çarşı ve mahalle bekçisi alımlarında aranan şartlarda kritik değişikliklere gidilmiştir.Güncel şartlar şu şekildedir:



Vatandaşlık: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.



Eğitim Şartı: En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Ortaokul mezuniyeti kriteri kaldırılmış olup, adayların lise diploma şartını karşılaması gerekmektedir).



Yaş Sınırı: Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 31 yaşından gün almamış olmak.



Askerlik Durumu: Erkek adaylar için fiilen askerlik hizmetini tamamlamış olmak.



İkamet Koşulu: Başvuru yapılan il sınırları içerisinde, başvuru tarihinden geriye dönük en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak.



Sağlık ve Sicil: Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’ne uygun olmak, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki engeli bulunmamak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.