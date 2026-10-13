Bekçi alımı 2026: Başvurular başladı mı, şartlar neler? 2026 Bekçi alımı başvuruları başladı, Bekçilik başvuru şartları neler? Bekçi alımında KPSS şartı var mı?
2026 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapmak isteyen binlerce adayın merakla beklediği alım ilanına ilişkin süreç yakından takip ediliyor. Resmî gazetede yayımlanan yönetmelik değişiklikleri ve emniyet teşkilatındaki yeni düzenlemeler sonrası adayların gözü Polis Akademisi Başkanlığı’ndan (PA) gelecek resmî ilana çevrildi.
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2026 bekçi alımı başvuruları başladı mı, başvuru şartları neler ve KPSS zorunluluğu var mı? İşte internetteki tüm güncel veriler ve mevzuat değişiklikleri doğrultusunda bekçi alımına dair bilmeniz gereken tüm detaylar...
2026 BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Ekim 2026 itibarıyla yeni dönem çarşı ve mahalle bekçiliği için henüz resmî başvuru takvimi ve kontenjan kılavuzu açıklanmamıştır.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ilanın duyurulmasıyla birlikte başvuru ekranı Polis Akademisi Aday İşlemleri Sistemi (PA AİS - pa.edu.tr) üzerinden erişime açılacaktır. Adayların, resmî duyuru yapılmadan sosyal medyada veya dolaşımda yer alan iddialara itibar etmemesi ve duyuruları resmî kanallardan takip etmesi önem taşımaktadır.
BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELER?(2026 GÜNCEL YÖNETMELİK)
9 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe giren yeni yönetmelik düzenlemesiyle çarşı ve mahalle bekçisi alımlarında aranan şartlarda kritik değişikliklere gidilmiştir.Güncel şartlar şu şekildedir:
Vatandaşlık: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Eğitim Şartı: En az lise veya dengi okul mezunu olmak (Ortaokul mezuniyeti kriteri kaldırılmış olup, adayların lise diploma şartını karşılaması gerekmektedir).
Yaş Sınırı: Sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 31 yaşından gün almamış olmak.
Askerlik Durumu: Erkek adaylar için fiilen askerlik hizmetini tamamlamış olmak.
İkamet Koşulu: Başvuru yapılan il sınırları içerisinde, başvuru tarihinden geriye dönük en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak.
Sağlık ve Sicil: Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’ne uygun olmak, silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki engeli bulunmamak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.
BEKÇİ ALIMINDA KPSS ŞARTI VAR MI?
Bekçilik alımları için genel KPSS şartı aranmamaktadır. Alım süreci, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen; yazılı sınav, fiziki yeterlilik parkuru ve sözlü mülakat aşamalarından oluşmaktadır.
BEKÇİLERİN ÇALIŞMA ŞARTLARI VE YETKİLERİ NELERDİR?
Yenilenen düzenlemeler doğrultusunda bekçilerin görev ve çalışma esaslarında öne çıkan başlıklar şunlardır:
Çalışma Süresi: Standart haftalık çalışma süresi 40 saat olarak uygulanır.Görev yoğunluğu, asayiş ihtiyacı veya zorunlu hallerde vali onayıyla bu süre haftalık en fazla 56 saate kadar artırılabilir.
Görev Saatleri: Günlük görev zamanı esas olarak güneşin batışından doğuşuna kadar olan gece dönemini kapsar. Olağanüstü durumlar veya kamu düzeninin gerektirdiği hallerde bakanlık onayıyla gündüz görevlendirmesi de yapılabilir.
Devriye ve Üst Kontrolü: Devriyeler en az iki kişiden oluşur.Şüphe üzerine durdurulan kişilerin üzerinde veya araçlarında makul şüphe bulunması halinde bekçiler, elle dıştan kontrol yetkisine sahiptir; kapalı bölmelerin detaylı aranması genel kolluk yetkisindedir.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Resmî ilan yayımlandığında adaylar başvurularını şu adımlarla gerçekleştirebilecektir:
pa.edu.tr veya e-Devlet üzerinden Polis Akademisi Aday İşlemleri Sistemi’ne (PA AİS) giriş yapmak.
Bekçi alımı başvuru formunu doldurarak başvuru ücretini yatırmak.
Ön başvuru onayının ardından açıklanacak tarihlerde fiziki yeterlilik parkuruna ve ardından yazılı/sözlü sınavlara katılım sağlamak.
SIKÇA SORULAN SORULAR
Kadın bekçi alımı yapılacak mı?
Yönetmelik metninde genel başvuru esasları yer almakla birlikte, kadın kontenjanı açılıp açılmayacağı Polis Akademisi’nin ilanda duyuracağı kontenjan dağılımına bağlıdır.
Ortaokul mezunları bekçi olabilir mi?
Hayır, güncellenen mevzuat gereği başvurularda en az lise veya dengi okul mezuniyeti şartı aranmaktadır.