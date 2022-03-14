Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinBegüm Birgören'in mutluluğu iki yıl sürdü! Boşanıyor...
HaberlerMagazin Haberleri Begüm Birgören'in mutluluğu iki yıl sürdü! Boşanıyor...
• 14 Mart 2022 - 10:44 • Son Güncelleme:

Begüm Birgören'in mutluluğu iki yıl sürdü! Boşanıyor...

Oyuncu Begüm Birgören'in mutluluğu kısa sürdü. Ünlü oyuncu Ekim 2020’de evlendiği Mehmet Cemil’den boşanma kararı aldı. Karşılıklı anlaşarak boşanacak olan çiftin davası, önümüzdeki günlerde görülecek.

• 14 Mart 2022 - 10:44 • Son Güncelleme:
1Begüm Birgörenin mutluluğu iki yıl sürdü Boşanıyor...
ABONE OL

Mehmet Cemil ile Ekim 2020'de dünyaevine giren oyuncu Begüm Birgören, boşanma kararı aldı ve mahkemeye başvurdu.

2Begüm Birgörenin mutluluğu iki yıl sürdü Boşanıyor...

1.5 yıldır birlikte olduğu eğitim kurumu yöneticisi Mehmet Cemil ile koronavirüs pandemisi dönemi olduğu için Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde kıyılan sade bir nikâhla dünyaevine giren Begüm Birgören’in düğündeki mutluluk kareleri mazide kaldı.

3Begüm Birgörenin mutluluğu iki yıl sürdü Boşanıyor...

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; boşanma kararını aileleriyle paylaşan çift, işlemler için mahkemeye başvurdu. Karşılıklı anlaşarak boşanacak olan çiftin davası önümüzdeki günlerde görülecek.

4BEGÜM BİRGÖREN KİMDİR

BEGÜM BİRGÖREN KİMDİR?

Begüm Birgören 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Birgören, lisansını Bahçeşehir Üniversitesi’nde Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim bölümünde tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi’nde Film ve Drama yüksek lisansı yapmıştır. İlk olarak 2005 yılında "Seher Vakti" dizisiyle kamera karşısına çıkan Birgören, daha sonra kariyerine "Kırık Kanatlar" "Kara Yılan", "Ömre Bedel", "Ağır Roman: Yeni Dünya’", "Kaçak", "Bir Deniz Hikayesi" ve son olarak "Umuda Kelepçe Vurulmaz" dizisiyle başarılı bir şekilde devam etmiştir.

5Begüm Birgörenin mutluluğu iki yıl sürdü Boşanıyor...

Aynı zamanda beyaz perdede "Sen Ne Dilersen", "Ali’nin Sekiz Günü", "Nokta", "Kars Öyküleri", "Türkan", "Göl Zamanı" ve son olarak yönetmen koltuğunu Ruhi Yapıcı ve Serhan Aslan’ın üstlendiği "Kendime İyi Bak" filmlerindeki performansıyla kendisinden çokça bahsettirmiştir. Begüm Birgören son olarak "Vurgun" dizisinde Asya karakterini, Uzak Şehrin Masalı dizisinde Sonay karakterini canlandırmıştır.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Begüm Birgören'in mutluluğu iki yıl sürdü! Boşanıyor...

Begüm Birgören'in mutluluğu iki yıl sürdü! Boşanıyor...

Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir'in kar pozları ile adından söz ettirdi!

Alemin Kıralı'nın Oben’i Birsu Demir'in kar pozları ile adından söz ettirdi!

Fulya Zenginer'den karnı burnunda pozlar! '29'uncu hafta'

Fulya Zenginer'den karnı burnunda pozlar! '29'uncu hafta'

Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi eşine dehşeti yaşattı! Baltalı saldırıdan KADES'le kurtuldu...

Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşi eşine dehşeti yaşattı! Baltalı saldırıdan KADES'le kurtuldu...