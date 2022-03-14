Begüm Birgören'in mutluluğu iki yıl sürdü! Boşanıyor...

BEGÜM BİRGÖREN KİMDİR?

Begüm Birgören 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Birgören, lisansını Bahçeşehir Üniversitesi’nde Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim bölümünde tamamladıktan sonra Kadir Has Üniversitesi’nde Film ve Drama yüksek lisansı yapmıştır. İlk olarak 2005 yılında "Seher Vakti" dizisiyle kamera karşısına çıkan Birgören, daha sonra kariyerine "Kırık Kanatlar" "Kara Yılan", "Ömre Bedel", "Ağır Roman: Yeni Dünya’", "Kaçak", "Bir Deniz Hikayesi" ve son olarak "Umuda Kelepçe Vurulmaz" dizisiyle başarılı bir şekilde devam etmiştir.