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Beceriksiz kundakçı 3'üncü denemede iş yerini yaktı!

Hatay'da iki kişi, motosikletle bir iş yerinin önünde durdu. Dükkanı yakmak isteyen beceriksiz kundakçılar, mekanı 3'üncü denemede ateşe verdi.

• 29 Ekim 2024 - 09:31 • Son Güncelleme:
• 29 Ekim 2024 - 09:31 • Son Güncelleme:
1Beceriksiz kundakçı 3üncü denemede iş yerini yaktı

Geçtiğimiz günlerde Reyhanlı İlçesi Şehit Arda Güder Caddesi’nde alevlere teslim olan iş yerinin kundaklandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

2Beceriksiz kundakçı 3üncü denemede iş yerini yaktı

Görüntülerde; mağazaya motosiklet gelen 2 kişinin kapıyı kırarak iş yerine girdiği görüldü. Mağazaya yakıt döken şahıs, yanındaki çakmakla 3. dönemede iş yerini ateşe verdi.

3Beceriksiz kundakçı 3üncü denemede iş yerini yaktı

Beceriksiz kundakçının ateşe verdiği iş yeri kısa sürede alevlere teslim oldu.

4Beceriksiz kundakçı 3üncü denemede iş yerini yaktı

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken iş yeri kullanılmaz hale geldi.

5Beceriksiz kundakçı 3üncü denemede iş yerini yaktı

Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekiplerinin şahısları bulmak için çalışmalara devam ettiği öğrenildi.