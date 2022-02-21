Bebek mavisi bikinisiyle poz verdi! 'Kadın patronluğunu bebe mavisiyle yeniden icat ediyorum'
Kimberley Garner yeni koleksiyonunda yer alan bebe mavisi bikinisiyle poz verdi, yer yerinden oynadı. İngiliz model ve tasarımcıya yorum ve beğeni yağdı. İngiliz şarkıcı Dua Lipa, 2013’ten bu yana çalıştığı menajerlik şirketiyle yollarını ayırdı. İşte dünyadan haberler...
Rol aldığı 'Made In Chelsea' adlı TV şovuyla adını duyuran Kimberley Garner, bir süredir moda dünyasına da el attı. Plaj giyimi tasarımları yapan 29 yaşındaki güzel bu tasarımları giymeyi de ihmal etmiyor.
İngiliz model ve tasarımcı Kimberley Garner, yeni koleksiyonunda yer alan bebe mavisi bikinisiyle poz verdi.
“İşte bunu ben yaptım. Kadın patronluğunu bebe mavisiyle yeniden icat ediyorum” notuyla paylaştı.
PARADA ANLAŞAMADI
İngiliz şarkıcı Dua Lipa (26), 2013’ten bu yana çalıştığı menajerlik şirketiyle yollarını ayırdı. Dünya çapında şöhrete kavuşmasında ve son iki yılda servetini ikiye katlamasında rol oynayan şirket ile parada anlaşamadı. Serveti 65 milyon doları aşan Lipa, şu günlerde ABD’de 73 ayrı noktada konser vereceği turnesini yapıyor.
3 MİLYON DOLARLIK HİKAYE
Kanadalı oyuncu Elliot Page (34), hayatını anlattığı bir kitap yazıyor. ‘Pageboy’ isimli kitap için 3 milyon dolarlık anlaşma imzaladı. Oyunculuk kariyerinden trans erkek olma sürecine kadar her şeyi anlatacak. Page, ‘Juno’ filmindeki performansıyla Oscar’da ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülüne aday gösterilmişti.
'UYKU HALİNDEYİM'
Barbadoslu şarkıcı ve modacı Rihanna, 34 yaşına bastı. Rihanna, yeni yaşını milyarder olarak kutladı. Kurduğu kozmetik ve iç giyim markası ile geçen yaz serveti 1.7 milyar dolara ulaşan Rihanna, dünyanın en zengin müzisyeni konumunda. Rapçi ASAP Rocky (33) ile birlikteliğinden şu günlerde bebek bekleyen Rihanna, hamileliğinin nasıl geçtiğini anlattı. “Alışkın olmadığım bir yorgunluk ve uyku halindeyim” dedi.