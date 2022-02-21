Bebek mavisi bikinisiyle poz verdi! 'Kadın patronluğunu bebe mavisiyle yeniden icat ediyorum'

'UYKU HALİNDEYİM'

Barbadoslu şarkıcı ve modacı Rihanna, 34 yaşına bastı. Rihanna, yeni yaşını milyarder olarak kutladı. Kurduğu kozmetik ve iç giyim markası ile geçen yaz serveti 1.7 milyar dolara ulaşan Rihanna, dünyanın en zengin müzisyeni konumunda. Rapçi ASAP Rocky (33) ile birlikteliğinden şu günlerde bebek bekleyen Rihanna, hamileliğinin nasıl geçtiğini anlattı. “Alışkın olmadığım bir yorgunluk ve uyku halindeyim” dedi.