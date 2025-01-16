'Bebeğin babası sensin, kurtulman gerek' Denizli'de korkunç gerçek gebe takibini aksatınca ortaya çıktı!
Denizli'de gebe takibini aksatan anne hakkında başlatılan soruşturma korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Evlilik dışı ilişkiden olan bebeğin 7 aylık iken evde ölü doğduğunu iddia eden ve cenini gömdükleri yerini itiraf eden sevgililer gözaltına alındı. Kazılan bölgelerde herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine bölgeye iş makinesi çağrıldı.
İHA
• 16 Ocak 2025 - 14:56 • Son Güncelleme:
İHA
• 16 Ocak 2025 - 14:56 • Son Güncelleme: