'Bebeğin babası sensin, kurtulman gerek' Denizli'de korkunç gerçek gebe takibini aksatınca ortaya çıktı!

BEBEĞİN CENAZESİ BULUNAMADI

Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Ö.T.'nin yer göstermesine göre kazı çalışmalarına başladı. Kazılan bölgelerde herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine bölgeye iş makinesi çağrıldı. İş makinesiyle yapılan çalışmalarda da herhangi bir emareye ulaşılamadı. Gömülen ceninin hayvanlar tarafından çıkarılarak götürülmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.