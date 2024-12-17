Bayrampaşa'da çit faciası! 2 arkadaş 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
Bayrampaşa'da Uğur Bolat ile Halil Doğan yaslandıkları tel çitin kopmasıyla 10 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti. Aynı alanda geçen sene direksiyon sınavı için bekleyen Akif Türkmen de çitin kopması sonucu düşüp hayatını kaybetmişti.
Ahmet YEŞİLMEN- Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, (DHA)
• 17 Aralık 2024 - 11:40 • Son Güncelleme:
Ahmet YEŞİLMEN- Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL, (DHA)
• 17 Aralık 2024 - 11:40 • Son Güncelleme: