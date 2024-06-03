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Gündem Bayram tatili 9 gün olacak mı? Milyonlarca kişi bekliyordu, belli oluyor
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Bayram tatili 9 gün olacak mı? Milyonlarca kişi bekliyordu, belli oluyor

Milyonlarca kişi 'Bayram tatili 9 gün olacak mı?' sorusuna yanıt arıyor. Özellikle kamu çalışanları 9 günlük tatil beklentisi içinde. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağının yarın yapılacak Kabine toplantısı ile belirlenmesi bekleniyor. Öte yandan Antalya'da turizmciler, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip, 9 günlük tatil ilan edilmesini istedi. Turizmciler, "Eğer haziran ayı başına kadar 9 gün olarak açıklanırsa, iç turizm hareketliliğini daha da artıracaktır" çağrısında bulundular.

• 03 Haziran 2024 - 15:15 • Son Güncelleme:
• 03 Haziran 2024 - 15:15 • Son Güncelleme:
1 Bayram tatili 9 gün olacak mı Milyonlarca kişi bekliyordu, belli oluyor

28 Mayıs seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında kurulan hükümet, bir yılı geride bıraktı. Erdoğan, bu bir yılda hangi çalışmalara imza atıldığını, yarın yapılacak kabine toplantısının ardından açıklayacak. Toplantıda, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı konusunun da netleşmesi bekleniyor.

2 KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre; Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olmasına yönelik beklentiler artarken tüm gözler Beştepe'ye çevrildi.

3 Bayram tatili 9 gün olacak mı Milyonlarca kişi bekliyordu, belli oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak Kabine Toplantısı'nda bayram tatilinin ele alınması öngörülüyor. Bu sene Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor.

4 Bayram tatili 9 gün olacak mı Milyonlarca kişi bekliyordu, belli oluyor

14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. Bu nedenle bayram tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklentiler arttı.

5 Bayram tatili 9 gün olacak mı Milyonlarca kişi bekliyordu, belli oluyor

Kurban Bayramı'nın yaz ayına denk gelmesi sebebiyle pek çok kişi tatilini bayram günlerine göre planlıyor. Kamu çalışanları 9 günlük bayram tatili beklentisi içine girerken özel sektörde çalışanlar da bayram ve senelik izinlerini birleştirerek uzun bir bayram tatili yapmak istiyor.

6 Bayram tatili 9 gün olacak mı Milyonlarca kişi bekliyordu, belli oluyor

Bayram tatilinin 9 güne uzatılmasını çalışanlar olduğu kadar turizmciler de heyecanla bekliyor. Yerli turistin ağırlıkta olduğu bayram dönemlerinde turizm beldelerinde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Özellikle Bodurum, Çeşme gibi ilçelerin nüfusu katlanırken tesisler vatandaşlara hizmet vermekte zorlanıyor.

7 Bayram tatili 9 gün olacak mı Milyonlarca kişi bekliyordu, belli oluyor

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu yaptığı açıklamada, turizmde bu yıl sezon açılışını Nevruz, Paskalya ve Ramazan Bayramı tatilleri olmak üzere üç bayramla yaptıklarını hatırlatarak, "Haziran ayında yüksek sezon başlıyor. Yüksek sezon açılışını da okulların tatil edilmesi ve Kurban Bayramı ile yapacağız.

8 9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ BEKLENTİMİZ VAR

9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ BEKLENTİMİZ VAR

Okulların kapacak olması nedeniyle Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi hükümetimizden Kurban Bayramı tatilinin de 15 Haziran'dan 23 Haziran'a, aradaki 20-21 Haziran perşembe ve cuma günlerinin de resmi tatil şeklinde toplam 9 gün tatil ilan edilmesini talep ediyoruz. 9 günlük bayram tatili beklentimiz var. Eğer haziran ayı başına kadar 9 gün olarak açıklanırsa, iç turizm hareketliliğini daha da artıracaktır" dedi.

9 Bayram tatili 9 gün olacak mı Milyonlarca kişi bekliyordu, belli oluyor

Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı yarın itibarı ile belli olacak. Böylece tati l planı olanlar da rezervasyon yapabilecek.

10 Bayram tatili 9 gün olacak mı Milyonlarca kişi bekliyordu, belli oluyor