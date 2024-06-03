Bayram tatili 9 gün olacak mı? Milyonlarca kişi bekliyordu, belli oluyor
Milyonlarca kişi 'Bayram tatili 9 gün olacak mı?' sorusuna yanıt arıyor. Özellikle kamu çalışanları 9 günlük tatil beklentisi içinde. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağının yarın yapılacak Kabine toplantısı ile belirlenmesi bekleniyor. Öte yandan Antalya'da turizmciler, Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip, 9 günlük tatil ilan edilmesini istedi. Turizmciler, "Eğer haziran ayı başına kadar 9 gün olarak açıklanırsa, iç turizm hareketliliğini daha da artıracaktır" çağrısında bulundular.
• 03 Haziran 2024 - 15:15 • Son Güncelleme:
• 03 Haziran 2024 - 15:15 • Son Güncelleme: