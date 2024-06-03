Bayram tatili 9 gün olacak mı? Milyonlarca kişi bekliyordu, belli oluyor

9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ BEKLENTİMİZ VAR

Okulların kapacak olması nedeniyle Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi hükümetimizden Kurban Bayramı tatilinin de 15 Haziran'dan 23 Haziran'a, aradaki 20-21 Haziran perşembe ve cuma günlerinin de resmi tatil şeklinde toplam 9 gün tatil ilan edilmesini talep ediyoruz. 9 günlük bayram tatili beklentimiz var. Eğer haziran ayı başına kadar 9 gün olarak açıklanırsa, iç turizm hareketliliğini daha da artıracaktır" dedi.