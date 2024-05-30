Bayram öncesi şaşırtan fark: Otobüs bileti 1.500, uçak 550 TL!
Hem yaz tatilinin başlaması hem de yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle şehirlerarası otobüs bileti fiyatları uçak biletini geçti. Sosyal medyada bazı kullanıcılar, bu durumu fırsat bilen otobüs firmalarının bilet fiyatlarına zam yaptığını öne sürerek tepki gösterdi. Firmaların internet üzerinden bilet satışı yaptıkları sitelere bakıldığında 1 Haziran'da İstanbul'dan Dalaman'a gidecek bir yolcu için 1500 liraya otobüs bileti varken, aynı tarihte Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Dalaman'a 550 liraya uçak bileti bulunuyor. 10 Haziran'da ise 900 liraya uçak bileti bulunurken, aynı tarihte 1250 liraya otobüs bileti satıldığı görülüyor. Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım ise otobüs firmalarının 4 aylık periyotlar halinde Ulaştırma Bakanlığı'na fiyatlarını belirttiğini ancak bu süre içerisinde akaryakıt zamlarını ön gören firmaların yüksek fiyatla onay aldığını söyledi. Yüksek fiyatların normal günlerde uygulanmadığını, yüzde 30 indirim ile biletlerin satıldığını söyleyen Yıldırım sadece bayramlarda ve tatil günlerinde firmaların tavan fiyatı uyguladığını belirtti.
• 30 Mayıs 2024 - 13:45 • Son Güncelleme:
• 30 Mayıs 2024 - 13:45 • Son Güncelleme: