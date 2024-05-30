Bayram öncesi şaşırtan fark: Otobüs bileti 1.500, uçak 550 TL!

“BU ŞARTLARDA OTOBÜS İŞLETMECİLİĞİ SÜRDÜRÜLEMEZ DURUMA GELİYOR"

Uçak ve otobüs arasındaki fiyat farkının nedenlerini açıklayan TOF Başkanı Yıldırım, “Otobüsün maliyeti yüksek, akaryakıt çok pahalı. İstanbul'dan İzmir'e giden bir otobüs için yolcu başı 70 lira sadece otoyol ve köprü bedeli ödüyorlar otobüsçüler. Bunun üzerine personel maliyetlerini, akaryakıt maliyetlerini, firmaların satış komisyonunu, işte internet bileti satılıyor, internetten yüzde 13’e kadar komisyon alıyorlar. Firma da kesiyor. Otobüsçünün yüzde 30’u yok. Dolayısıyla yani burada otobüs işletmecileri hakikaten sıkıntı içinde. Bu şartlar altında otobüs işletmeciliği sürdürülemez duruma geliyor" ifadelerini kullandı.