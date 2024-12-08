Eğirdir'de 150 tonluk yeni su kaynağı hattını delip su çaldılar! Hattı delip bahçe suladılar
Eğirdir'in içme suyu ihtiyacını karşılamak için başlatılan sondaj çalışmaları sonucunda saatte 150-160 ton su sağlayabilecek bir kaynak bulunmuştu. Ancak bir vatandaşın su hattına izinsiz müdahale ederek kendi bahçesini sulamak için boru bağladığı tespit edildi. Eğirdir Belediyesi, izinsiz müdahalelere karşı sert uyarıda bulunarak yasal süreç başlattığını duyurdu.
İHA
• 08 Aralık 2024 - 17:00 • Son Güncelleme:
İHA
• 08 Aralık 2024 - 17:00 • Son Güncelleme: