Eğirdir'de 150 tonluk yeni su kaynağı hattını delip su çaldılar! Hattı delip bahçe suladılar

BELEDİYE'DEN SERT UYARI

Eğirdir Belediyesi konuyla ilgili bir açıklama yaparak, içme suyu hatlarına yapılan izinsiz müdahalelere karşı sert uyarılarda bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Bağlar ve Pınar Pazarı mahallelerimizde yaşanan içme suyu sıkıntısını gidermek amacıyla başlattığımız sondaj çalışmaları başarıyla sonuçlanmıştır. Ancak, ne yazık ki hattımıza izinsiz müdahale edilerek kamuya zarar verilmiştir. Bu tür eylemler sadece maddi kayıpla kalmamakta, mahalle sakinlerimizin suya erişimini de riske atmaktadır. İçme suyu herkesin ortak hakkıdır ve bu hakka zarar verecek her türlü girişime karşı yasal işlem başlatılacaktır.”