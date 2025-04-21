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Başkasının gözünde çer çöp onun gözünde servet! 25 yıl boyunca topladı

Arkeolog Songül Erbay, 25 yıl boyunca toplayıp muhafaza ettiği ağaç yaprağı ve dalı, taş ile ölü böcek gibi malzemelerden tablolar hazırlayarak doğa ile sanatı buluşturuyor. Tabiatı çok sevdiğini aktaran Erbay, şunları kaydetti: "Topladığım objeleri tablo haline getirdiğimde aşırı keyif alıyorum. Çevre bilincine dikkat çektiğimi düşünüyorum. Normalde insanların üzerinden geçtiği birçok malzemeyi arkeolog bakış açısıyla tablo haline getiriyorum yani doğayı ve arkeolojiyi sanatla, yaratıcılıkla, geri dönüşümle buluşturuyorum.''

AA
• 21 Nisan 2025 - 13:28 • Son Güncelleme:
AA
• 21 Nisan 2025 - 13:28 • Son Güncelleme:
1Başkasının gözünde çer çöp onun gözünde servet 25 yıl boyunca topladı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde arkeolog olarak çalışan 52 yaşındaki Songül Erbay, ileride tablo yapma düşüncesiyle 25 yıl boyunca görev yaptığı kazı alanlarında yaprak, taş, ölü böcek ve dal gibi malzemeleri topladı.

2Başkasının gözünde çer çöp onun gözünde servet 25 yıl boyunca topladı

Çevresindekilerin "çalı çırpıdan ne olur" düşüncesine aldırış etmeyen Erbay, toplama işini sabırla sürdürdü.Erbay, yıllar boyunca topladığı malzemeleri özel kutularda muhafaza etti. Geçen yıl emekli olan Erbay, bu düşüncesini hayata geçirmek için evinin bir bölümünü atölyeye çevirdi.

3Başkasının gözünde çer çöp onun gözünde servet 25 yıl boyunca topladı

Atık kartonları da arka fon olarak kullanan Erbay, herhangi bir kimyasal işlem ya da boyama yapmadan taş, yaprak, ölü böcek ve dal gibi malzemelerden tablo hazırlamaya başladı.

4Başkasının gözünde çer çöp onun gözünde servet 25 yıl boyunca topladı

Topladıklarının bütünlüğünü bozmadan orijinal haliyle kullanan, bazı tablolarında antik kentlerin görselini de işleyen Erbay, açmayı planladığı sergiye hazırlanıyor.

5Başkasının gözünde çer çöp onun gözünde servet 25 yıl boyunca topladı

Erbay, AA muhabirine, çalışmalarıyla doğanın zenginliği ve geri dönüşüme dikkati çekmek istediğini söyledi. Tabiatı çok sevdiğini aktaran Erbay, şunları kaydetti:"Topladığım objeleri tablo haline getirdiğimde aşırı keyif alıyorum. Çevre bilincine dikkat çektiğimi düşünüyorum.

6Başkasının gözünde çer çöp onun gözünde servet 25 yıl boyunca topladı

Normalde insanların üzerinden geçtiği birçok malzemeyi arkeolog bakış açısıyla tablo haline getiriyorum yani doğayı ve arkeolojiyi sanatla, yaratıcılıkla, geri dönüşümle buluşturuyorum. En önemlisi o benim için.

7Başkasının gözünde çer çöp onun gözünde servet 25 yıl boyunca topladı

Bazen kızımın atık tablet kutusunu kullanıyorum bazen çöpte kenara konulmuş bir çerçeveyi değerlendiriyorum. Gereken hijyeni sağladıktan sonra onları tekrar geri dönüştürüyorum. Bu durum benim için mutluluk verici."

8Başkasının gözünde çer çöp onun gözünde servet 25 yıl boyunca topladı

Doğada atıl durumdaki objelerin sanata dönüştüğünü görenlerin şaşırdığını aktaran Erbay, "İnsanlar bu kadar çok malzemeyi toplamama günlük hayatta tepki veriyorlar.

9Başkasının gözünde çer çöp onun gözünde servet 25 yıl boyunca topladı

Kimi zaman destekleyenler de olmakla beraber 'bunları ne yapacaksın, ne işe yarayacak bu çalı çırpı' diyorlar ama oluşturduğum tabloları gördüklerinde gerçekten hayranlıklarını saklayamıyorlar.

10Başkasının gözünde çer çöp onun gözünde servet 25 yıl boyunca topladı

Bunlar da benim çok hoşuma gidiyor. Bir işe yaradığını da görmüş oluyoruz böylelikle." diye konuştu.