Başkasının gözünde çer çöp onun gözünde servet! 25 yıl boyunca topladı
Arkeolog Songül Erbay, 25 yıl boyunca toplayıp muhafaza ettiği ağaç yaprağı ve dalı, taş ile ölü böcek gibi malzemelerden tablolar hazırlayarak doğa ile sanatı buluşturuyor. Tabiatı çok sevdiğini aktaran Erbay, şunları kaydetti: "Topladığım objeleri tablo haline getirdiğimde aşırı keyif alıyorum. Çevre bilincine dikkat çektiğimi düşünüyorum. Normalde insanların üzerinden geçtiği birçok malzemeyi arkeolog bakış açısıyla tablo haline getiriyorum yani doğayı ve arkeolojiyi sanatla, yaratıcılıkla, geri dönüşümle buluşturuyorum.''
AA
• 21 Nisan 2025 - 13:28 • Son Güncelleme:
AA
• 21 Nisan 2025 - 13:28 • Son Güncelleme: