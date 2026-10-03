Bartın'ın coğrafi işaretli taş sacı 'pizza taşı' olarak İtalya'ya gönderildi

9

Kayık, torna ve tesviye atölyelerinin kurulması ve mesleği öğrenmek isteyen gençlerin yetiştirilmesiyle üretimin sürdürülebilir hale gelebileceğini anlatarak, "Merak eden var ama bizim gibi kazmayla, baltayla değil, torna ve tesviyeyle ancak yapılabilirse bu iş devam eder. Pazarlama ve reklam anlamında sıkıntımız yok ancak bu ürünü daha fazla yapabilmemiz lazım. Makineleşmeyle bu işi yapabilirsek Türkiye ve dünya mutfaklarına son derece sağlıklı bu ürünü sunabiliriz." diye konuştu.