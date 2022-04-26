Barış Falay'dan şaşırtan 'Ezel' itirafı!

"ROLÜMÜ MARKA YAPMAK İSTEYENLERDENİM"

49 yaşındaki oyuncu, "Kendi ismimim bilinmesi uzun zaman aldı. Sektörde iki tip aktör var gibi geliyor. Kendi ismini marka yapmak isteyenler ve oynadığı rolü marka yapmak isteyenler. Ben rolümü marka yapmak isteyenlerdenim, bu hoşuma gidiyor" dedi.



Falay, "Bazen bir seyirci 'Kerpeten Ali' diye çağırıyor, kimi 'Harun' diye çağırıyor. Sektörde bunun zorlukları var mı, tabii var" şeklinde konuştu.