Barcelona maçında top neredeyse ayağına değmedi! 10 milyon euro'ya gidiyormuş!
Fatih Terim'in sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği, aslında lige iyi de giriş yapan tecrübeli orta sahanın Sampdoria'nın listesinde olduğu iddia edildi. 24 yaşındaki futbolcunun Konya deplasmanında sadece 1 kez ikili mücadeleye girdiği, Nou Camp'ta ise neredeyse ayağına top değmediği maçlardaki performansı sarı kırmızılı taraftarları kara kara düşündürmeye başladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Beşiktaş derbisinde rotasyona gidecek. 59 yaşındaki çalıştırıcı, Avrupa Ligi’ndeki Barcelona rövanşını düşünerek takımda önemli değişiklikler yapacak.
Beşiktaş maçında orta alanda da önemli değişiklikler olacak. Torrent, Şilili futbolcu Pulgar’ı Beşiktaş’a karşı on birde sahaya sürecek. Pulgar-Berkan-Cicaldau üçlüsünün orta alanda görev alması beklenirken, ön taraf için ise Emre Kılınç-Gomis-Kerem üçlüsünün düşündüğü belirtildi. Böylece bir yandan Barcelona maçı düşünülerek bazı oyuncular dinlendirilecek, diğer taraftan da derbiye fiziksel olarak yıpranmamış isimler çıkacak.
Galatasaray için 2021-2022 sezonu hem Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oldukça kötü geçti. Ligde tarihinin en kötü sezonunu geçiren Galatasaray, Türkiye Kupası'nda ise Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'a elenerek büyük hayal kırıklığı yarattı. Ligde ve kupada alınan kötü sonuçların ardındna teknik direktör Fatih Terim'in görevine son verilirken yerine Domenec Torrent getirildi.
Galatasaray, Terim yönetiminde olduğu gibi Torrent'le de UEFA Avrupa Ligi'nde dikkat çeken sonuçlar almaya devam ediyor. Fatih Terim ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki zorlu gruptan namağlup lider çıkan Galatasaray; Domenec Torrent yönetiminde Barcelona ile Camp Nou'da berabere kalarak tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam etti.
Galatasaray'ın özellikle Avrupa'daki başarısı bazı futbolcuların da ön plana çıkmasını sağladı. Sarı Kırmızılılar sezon sonunda birkaç futbolcusunu elden çıkararak yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için çalışmalara başladı. Galatasaray'ın başarılı orta saha oyuncusu Cicaldau da performansıyla dikkat çeken isimlerin başında geliyor.
Alexandru Cicalda'nun menajeri Victor Becali, Rumen basınına yaptığı açıklamada transfere dair önemli açıklamalarda bulundu. İtalyan basınında Sampdoria'nın Cicaldau için 10 milyon Euro'luk bütçe ayırdığı ve Galatasaray'a resmi teklif yapacağı iddia edilmişti. Victor Becali, Cicaldau'nun Sampdoria'ya transferi hakkında konuştu.
Victor Becali, "Sampdoria önce Serie A'da kalmalı. Ayrıca maddi açıdan büyük sorunları olan bir kulüp. 10 milyon euroluk teklifi Galatasaray'ın kabul edip etmeyeceği henüz net değil. İlgilendikleri doğru. Zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyorlar. Bunlar olabilir. Artık futbolda 'Zorunlu satın alma opsiyonu' gibi bir durum var." ifadelerini kullandı.
Ayrıca DigiSport'un iddiasına göre Atletico Madrid'in gözlemcileri, Barcelona-Galatasaray maçında Alexandru Cicaldau'yu mercek altına aldı. Rumen futbolcu maçın ikinci yarısında oyuna dahil olmuştu. Ayrıca AS'ın haberine göre Atletico Madrid scoutu Gudi Pozo ve sportif direktör Andrea Berta; Alexandru Cicaldau'nun yanı sıra Kerem Aktürkoğlu'nu da takibe aldı.
Galatasaray iddia edildiği gibi Alexandru Cicaldau'yu 10 milyon Euro'ya satabilirse, Rumen futbolcu Galatasaray tarihinin en pahalı 5. futbolcusu olacak. Galatasaray, Cicaldau'yu sezon başında Universitatea Craiova takımından 6.5 milyon Euro'ya kadrosuna katmıştı. Cicaldau, Galatasaray formasıyla çıktığı 36 karşılaşmada 5 gol atıp 2 asist yaptı. Rumen futbolcunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 9 milyon Euro...