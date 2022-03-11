Barcelona ile 0-0 berabere kaldı Burak Elmas'a ne söylediğini açıkladı! Fatih Terim'e gönderme
UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile 0-0 berabere kalarak alkış toplayan Domenec Torrent kritik 90 dakikanın ardından Burak Elmas'la olan konuşmasını açıkladı. İspanyol teknik adamın bazı sözleri Fatih Terim'e gönderme olarak algılandı.
Galatasaray'ın Barcelona'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Inaki Pena, eski takımına karşı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 0-0 berabere kaldıkları maçta gösterdiği performansla dikkat çekti.
"Camp Nou'da alkışlanmak gurur. Benim için önemli ve mutlu bir andı." diyen Pena, "Muslera ile aramızda olan rekabet bizi iyiye götürecektir. Muslera çok örnek bir insan. Bana çok yardımcı oluyor. Muslera, soyunma odasında hepimizle konuştuk. Bizim Galatasaray olduğumuzu ve bunu herkese göstermemiz gerektiğini söyledi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın danışmanı Jordi Cruyff Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.Cruyff maçın ardından yaptığı açıklamada "Her maç için farklı silahlarımız var, bugünkü seçimler de böyle oldu. Kazanacak 11 böyle oluşturuldu. İyi hücum ettik ancak kale önünde o başarıyı elde edemedik. Çok fazla net pozisyonumuz da olmadı" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile 0-0 berabere kalmaları sonrası açıklamalarda bulundu.
Takımın çok geliştiğini söyleyen İspanyol hoca, "Fiziken iyiydik takım olarak. Kondisyon antrenörlerimizi tebrik etmek lazım. Son Konyaspor maçında iyi oynayamadık. Süper Lig'deki en şiddetli takımlardan biriyiz bu konuda. Kendimizi çok geliştirdik. Oyuncular çok büyük mesafe kat etti. Şu anki fiziksel kapasitelerinden inanılmaz memnunuz." dedi.
TERİM'E GÖNDERME: ANTRENMAN YAPMALIYIZ ANTRENMAN
Ligdeki derbi için de konuşan Torrent, "Yarın burada bir antrenman yapacağız. Kulübe söyledim ben, İzmir'e veya Antalya'ya gideriz. Asıl isteğimiz antrenman yapmalıyız. Antrenman yapmamız şart. Şu an için en önemlisi Beşiktaş maçı, Barcelona rövanşı değil." sözlerini kullandı.
Mesela Napoli sahasında Barça'dan 4 yedi. Her şey olabilir. Ancak, iyi mücadele edeceğiz. Şu ana kadar hiçbir şey yapmadık. Hayallerimizi canlı tuttuk. Taraftarlarımız bize İstanbul'da çok yardımcı olacak. Maçtaki kötü anlarımız olsa bile, doğaldır olabilir, onlar bize daha güçlü olmamız için çok yardımcı olacaklar." açıklamasını yaptı.