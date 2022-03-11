Barcelona ile 0-0 berabere kaldı Burak Elmas'a ne söylediğini açıkladı! Fatih Terim'e gönderme

Mesela Napoli sahasında Barça'dan 4 yedi. Her şey olabilir. Ancak, iyi mücadele edeceğiz. Şu ana kadar hiçbir şey yapmadık. Hayallerimizi canlı tuttuk. Taraftarlarımız bize İstanbul'da çok yardımcı olacak. Maçtaki kötü anlarımız olsa bile, doğaldır olabilir, onlar bize daha güçlü olmamız için çok yardımcı olacaklar." açıklamasını yaptı.