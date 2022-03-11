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UEFA Avrupa LigiBarcelona ile 0-0 berabere kaldı Burak Elmas'a ne söylediğini açıkladı! Fatih Terim'e gönderme
HaberlerUefa Avrupa Ligi Haberleri Barcelona ile 0-0 berabere kaldı Burak Elmas'a ne söylediğini açıkladı! Fatih Terim'e gönderme
• 11 Mart 2022 - 02:02 • Son Güncelleme:

Barcelona ile 0-0 berabere kaldı Burak Elmas'a ne söylediğini açıkladı! Fatih Terim'e gönderme

UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona ile 0-0 berabere kalarak alkış toplayan Domenec Torrent kritik 90 dakikanın ardından Burak Elmas'la olan konuşmasını açıkladı. İspanyol teknik adamın bazı sözleri Fatih Terim'e gönderme olarak algılandı.

• 11 Mart 2022 - 02:02 • Son Güncelleme:
1Barcelona ile 0-0 berabere kaldı Burak Elmasa ne söylediğini açıkladı Fatih Terime gönderme
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Galatasaray'ın Barcelona'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Inaki Pena, eski takımına karşı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında 0-0 berabere kaldıkları maçta gösterdiği performansla dikkat çekti.

2Barcelona ile 0-0 berabere kaldı Burak Elmasa ne söylediğini açıkladı Fatih Terime gönderme

Maçtan sonra konuşan Pena, Barcelona'ya dönmek mi? Olması gereken neyse o olacak, ben Galatasaray'a odaklandım ve başka bir şey düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

3Barcelona ile 0-0 berabere kaldı Burak Elmasa ne söylediğini açıkladı Fatih Terime gönderme

Mücadeleyi değerlendiren Katalan kaleci "Takım olarak çok iyiydik. Amacımız rövanş maçına taşımaktı bu eşleşmeyi. Hayallerimizi canlı tuttuk. İstanbul'da neler olacağını göreceğiz." dedi.

4Barcelona ile 0-0 berabere kaldı Burak Elmasa ne söylediğini açıkladı Fatih Terime gönderme

"Camp Nou'da alkışlanmak gurur. Benim için önemli ve mutlu bir andı." diyen Pena, "Muslera ile aramızda olan rekabet bizi iyiye götürecektir. Muslera çok örnek bir insan. Bana çok yardımcı oluyor. Muslera, soyunma odasında hepimizle konuştuk. Bizim Galatasaray olduğumuzu ve bunu herkese göstermemiz gerektiğini söyledi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

5Barcelona ile 0-0 berabere kaldı Burak Elmasa ne söylediğini açıkladı Fatih Terime gönderme

Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın danışmanı Jordi Cruyff Galatasaray ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.Cruyff maçın ardından yaptığı açıklamada "Her maç için farklı silahlarımız var, bugünkü seçimler de böyle oldu. Kazanacak 11 böyle oluşturuldu. İyi hücum ettik ancak kale önünde o başarıyı elde edemedik. Çok fazla net pozisyonumuz da olmadı" ifadelerini kullandı.

6Barcelona ile 0-0 berabere kaldı Burak Elmasa ne söylediğini açıkladı Fatih Terime gönderme

Galatasaray'da kiralık oynayan kaleci Inaki Pena'yla ilgili konuşan Laporta, "Inaki Pena çok güven vererek oynadı, ayrıca pasları da gayet iyiydi. Yazın burada bizimle olacak mı göreceğiz." açıklamasını yaptı.

7Barcelona ile 0-0 berabere kaldı Burak Elmasa ne söylediğini açıkladı Fatih Terime gönderme

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile 0-0 berabere kalmaları sonrası açıklamalarda bulundu.

8Barcelona ile 0-0 berabere kaldı Burak Elmasa ne söylediğini açıkladı Fatih Terime gönderme

Eski futbolcusu olan Barcelona'nın hocası Xavi ile olan sohbetleri hakkında Torrent, "Biz arkadaşız Xavi'yle. Uzun yıllar geçirdik birlikte. Birbirimizle futbolla ilgili bir şey konuşmadık. Kucaklaştık ve maçı bitirdik." ifadelerini kullandı.

9Barcelona ile 0-0 berabere kaldı Burak Elmasa ne söylediğini açıkladı Fatih Terime gönderme

Takımın çok geliştiğini söyleyen İspanyol hoca, "Fiziken iyiydik takım olarak. Kondisyon antrenörlerimizi tebrik etmek lazım. Son Konyaspor maçında iyi oynayamadık. Süper Lig'deki en şiddetli takımlardan biriyiz bu konuda. Kendimizi çok geliştirdik. Oyuncular çok büyük mesafe kat etti. Şu anki fiziksel kapasitelerinden inanılmaz memnunuz." dedi.

10TERİME GÖNDERME: ANTRENMAN YAPMALIYIZ ANTRENMAN

TERİM'E GÖNDERME: ANTRENMAN YAPMALIYIZ ANTRENMAN

Ligdeki derbi için de konuşan Torrent, "Yarın burada bir antrenman yapacağız. Kulübe söyledim ben, İzmir'e veya Antalya'ya gideriz. Asıl isteğimiz antrenman yapmalıyız. Antrenman yapmamız şart. Şu an için en önemlisi Beşiktaş maçı, Barcelona rövanşı değil." sözlerini kullandı.

11Barcelona ile 0-0 berabere kaldı Burak Elmasa ne söylediğini açıkladı Fatih Terime gönderme

"Burada amacımız rövanşa dair umutlu olmaktı. Bunu da başardık." diyen 59 yaşındaki teknik direktör, "Biz çok iyi çalıştık. Bu nedenle Florya'da bu kadar saat geçiriyoruz. Barcelona'nın ofansif yeteneklerini kısıtladık. Barça ile Camp Nou'da başabaş hücum oynarsanız 4 yersiniz.

12Barcelona ile 0-0 berabere kaldı Burak Elmasa ne söylediğini açıkladı Fatih Terime gönderme

Son maçları böyle oluyor. Bizim amacımız orta sahanın merkezini kapatmaktı. Topa da sahip olup boşlukları doğru kullanmaktı. Ayrıca çok memnunuz. Heyecanlı bir şekilde gelecek taraftarlar rövanşa. Çok büyük bir maç olacak.

13Barcelona ile 0-0 berabere kaldı Burak Elmasa ne söylediğini açıkladı Fatih Terime gönderme

Mesela Napoli sahasında Barça'dan 4 yedi. Her şey olabilir. Ancak, iyi mücadele edeceğiz. Şu ana kadar hiçbir şey yapmadık. Hayallerimizi canlı tuttuk. Taraftarlarımız bize İstanbul'da çok yardımcı olacak. Maçtaki kötü anlarımız olsa bile, doğaldır olabilir, onlar bize daha güçlü olmamız için çok yardımcı olacaklar." açıklamasını yaptı.

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