Bakan Yumaklı'dan tağşiş yapan gıda firmaların ilişkin açıklama: 16 bin üründe uygunsuzluk var

Yine bunların arasında yakaladığımız uygunsuzluğa bağlı olarak da işletme kapatmaları gerçekleştirdik. Faaliyeti durdurma, idari para cezası, piyasadan o parti ürünlerin toplanması, imha etmek tabii birçok alt başlığı var bunları da gerçekleştirdik. Özellikle kanunda yer alan gıda ile ilgili uygunsuzlukların kamuoyuna duyurulmasıyla ilgili yeni bir sisteme geçeceğimizi söylemiştim. Eski nasıldı? O süreç devam ediyordu. Belli aralıklarda herhangi bir takvimi belli olmayan şekilde kamuoyuna zaman zaman duyurular yapılıyordu. Biz bunu herhangi bir tereddüde meydan vermemek amacıyla bir sistem üzerinden anlık olarak süreci tamamlananların görünmesi şekilde çevireceğimizi söylemiştik. Ve bunu da yaptık. Yani kontrol, analiz, yaptırım ve bunun duyurusu ve bu kapsama girenlerin duyurusunu da devreye almış olduk. Ben bu konuda toplumun her kesiminden çok ciddi bir şekilde teşekkür aldığımızı buradan ifade etmek istiyorum. Yine gıda üretimi yapıp, bütün kurallara uyan, toplumun güvenilir gıdaya ulaşma konusundaki o hakkını gözeten işletmelerimize de sizlerin vasıtasıyla teşekkür etmek istiyorum. Bu sistem aynı şekilde devam edecek. Kontrol, analiz eğer gerekiyorsa yaptırım sonrasında kamuoyu duyurusu 'guvenilirgida.tarımorman.gov.tr' hesabından yayınlanmaya devam edecek. Bizim bir de 'tarım cebimde' uygulamamız var. En kısa zamanda oraya da bunu adapte edeceğiz. Yani web sayfamıza girmeden o uygulamadan bunlara ulaşmak mümkün olacak" diye konuştu.