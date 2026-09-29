Bakan Uraloğlu Müjdeyi Verdi: Ekim ayında dönüyor!

3

Turistik Karaelmas Ekspresi'nin Batı Karadeniz'i keşfetmek isteyen vatandaşlara farklı bir deneyim sunacağını belirten Uraloğlu, "Trenimiz Ankara'dan Zonguldak'a 2, 16 ve 30 Ekim ile 13 Kasım tarihlerinde; Zonguldak'tan Ankara'ya ise 3, 17 ve 31 Ekim ile 14 Kasım tarihlerinde hareket edecek. Turistik Karaelmas Ekspresi, ilk seferinden itibaren Batı Karadeniz'in doğal, kültürel ve endüstriyel mirasını demiryoluyla keşfetmek isteyen yolcularımıza farklı bir seyahat deneyimi sundu. 2026 yılında da bu deneyimi sürdürüyoruz. Yenice'nin doğal güzelliklerinden Zonguldak'ın tarihine, Çankırı'nın kültürel mirasından Kalecik'in değerlerine uzanan bu yolculuk, demiryolu ile turizmi buluşturacak" açıklamasında bulundu.