Baharın gelmesiyle ilgi arttı! Uzmanlar uyardı: 2 saat içerisinde ortaya çıkıyor
Doğada kendiliğinden yetişen mantarları bilinçsizce tüketenlerin yaşadığı zehirlenmelere dikkat çeken uzmanlar, "Bilinçsiz mantar tüketimi öldürüyor" dedi. Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, doğada kendiliğinden yetişen mantarlarla ilgili olarak zehirlenmelerine karşı uyarıda bulunarak bandrollü kültür mantarlarının tercih edilmesi gerektiğini söyledi.
İHA
• 06 Mayıs 2025 - 08:25 • Son Güncelleme:
İHA
• 06 Mayıs 2025 - 08:25 • Son Güncelleme: