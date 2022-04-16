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    SağlıkBağışıklık sistemini güçlendiriyor, kemik erimesini önlüyor! 'İlaç alacağınıza onu yiyin' deyip faydalarını bir bir açıkladı...
    HaberlerSağlık Haberleri Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kemik erimesini önlüyor! 'İlaç alacağınıza onu yiyin' deyip faydalarını bir bir açıkladı...
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    Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kemik erimesini önlüyor! 'İlaç alacağınıza onu yiyin' deyip faydalarını bir bir açıkladı...

    Protein, yağ ve kalsiyum kaynağı, kemik erimesini önlüyor. Şişkinliği geçiriyor, bağışıklık sistemini ve hazmı güçlendiriyor. İç Hastalıkları ve Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, “Türkiye'de 'Sende osteoporoz var' diye senelerce hanımlara hormonlar, ilaçlar verildi. İşte efendim bu peynir (Ezine peyniri) hepsinin yerine geçer. Hanımlara da Beylere de kemik erimesini önlemek için bol bol yiyin diyorum” dedi.

    • 16 Nisan 2022 - 10:02 • Son Güncelleme:
    • 16 Nisan 2022 - 10:02 • Son Güncelleme:
    1Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kemik erimesini önlüyor İlaç alacağınıza onu yiyin deyip faydalarını bir bir açıkladı...

    Prof. Dr. Karatay, "Peyniri istediğiniz kadar yiyebilirsiniz. Ben avuç içi kadar diyorum. Niçin avucunuz içi kadar diyorum? Çünkü kibrit kutusuna savaş açmış insanım. 'Kibrit kutusu kadar peynir yiyin' demekten Türkiye'yi, Türk insanını besinsiz bıraktılar. Onu söylüyorum. Onun için tam yağlı çok önemli. Çünkü tam yağlı demek, koyun ve keçi sütünden yapılıyor

    2Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kemik erimesini önlüyor İlaç alacağınıza onu yiyin deyip faydalarını bir bir açıkladı...

    Onların yağı da hayvansal yağ, en sağlıklı yağdır. İşlenmemiş olduğu zaman o yağda da 30 türlü yağ bulunur. Hayvansal yağın içinde de Omega-3, Omega-6, Omega-9 vardır. Bir hayvansal yağın içinde sayamadığımız kadar 30 türlü yağ çeşidi vardır" diye konuştu.

    3Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kemik erimesini önlüyor İlaç alacağınıza onu yiyin deyip faydalarını bir bir açıkladı...

    Konuşmasını tamamlamasının ardından öğrencilerle beraber Ezine peynirinin tadına bakan Karatay, vatandaşlara peynir yemeleri yönünde çağrıda bulunarak, "Peynir, en sağlıklı protein, yağ ve kalsiyum kaynağıdır" dedi.

    4Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kemik erimesini önlüyor İlaç alacağınıza onu yiyin deyip faydalarını bir bir açıkladı...

    Konuşmasını tamamlamasının ardından öğrencilerle beraber Ezine peynirinin tadına bakan Karatay, vatandaşlara peynir yemeleri yönünde çağrıda bulunarak, "Peynir, en sağlıklı protein, yağ ve kalsiyum kaynağıdır" dedi.

    5Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kemik erimesini önlüyor İlaç alacağınıza onu yiyin deyip faydalarını bir bir açıkladı...

    Prof. Dr. Karatay, peynir yiyen ülkede kemik erimesinin olmayacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

    6Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kemik erimesini önlüyor İlaç alacağınıza onu yiyin deyip faydalarını bir bir açıkladı...

    "Türkiye'de 'Sende osteoporoz var' diye senelerce hanımlara hormonlar, ilaçlar verildi. İşte efendim bu peynir hepsinin yerine geçer. Hanımlara da Beylere de kemik erimesini önlemek için bol bol yiyin diyorum.

    7Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kemik erimesini önlüyor İlaç alacağınıza onu yiyin deyip faydalarını bir bir açıkladı...

    Prof. Dr. Karatay, peynir yiyen ülkede kemik erimesinin olmayacağını vurgulayarak, şunları söyledi:

    8Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kemik erimesini önlüyor İlaç alacağınıza onu yiyin deyip faydalarını bir bir açıkladı...

    "Türkiye'de 'Sende osteoporoz var' diye senelerce hanımlara hormonlar, ilaçlar verildi. İşte efendim bu peynir hepsinin yerine geçer. Hanımlara da Beylere de kemik erimesini önlemek için bol bol yiyin diyorum.

    9Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kemik erimesini önlüyor İlaç alacağınıza onu yiyin deyip faydalarını bir bir açıkladı...

    Kemik erimesini, diz ve eklem ağrılarını önlemek için bol bol peynir yiyin. Peynir aynı zamanda bağışıklık sistemini, hazmı güçlendirir. Eğer bir hazımsızlığınız varsa ilaç alacağınıza iki dilim Ezine peyniri yiyin hemen şişkinliğiniz geçer."

    10Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kemik erimesini önlüyor İlaç alacağınıza onu yiyin deyip faydalarını bir bir açıkladı...

    - Sinir sistemine faydalı bir besindir

    - Dişleri güçlendirir ve dişlerin minesine faydası bulunur

    - Kemik erimesine iyi gelir

    - Diyabete karşı koruma sağlar

    - Kalsiyum ihtiyacını karşılar

    11Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kemik erimesini önlüyor İlaç alacağınıza onu yiyin deyip faydalarını bir bir açıkladı...

    - Yorgunluk ve strese karşı iyi gelir

    - Tümör oluşumuna engel olur

    - Migrene iyi gelir

    - Uygu problemlerini çözer

    12Bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kemik erimesini önlüyor İlaç alacağınıza onu yiyin deyip faydalarını bir bir açıkladı...

    - Dişlerin çürümesini engeller

    - Kilo vermeye yardımcı bir besin türüdür

    - Cildi gençleştirir

    - Cilt gözeneklerini besler (Posta-Milliyet)

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