Babasının kurbanı oldu! 81 yaşında hayalini gerçekleştirdi
Samsun’da babasının ‘kız çocukları okumaz’ diyerek okula göndermediği Resmiye Sağır, 81 yaşında önlük giyip, özel bir okulun kapısından girerek çocuklarla ders gördü. Resmiye Sağır, “Okuma hevesim hep içimdeydi. Yolda yazılı bir kağıt parçası bulsam öperdim, koynuma koyardım. Babam ‘kızlar okur mu’ diyerek okula göndermedi. Kendi çabamla 15 günde okumayı öğrendim. Huzurevinde proje kapsamında 81 yaşında okula gittim. Çok heyecanlandım, ayaklarım titredi. Çok mutlu oldum. Okumaya devam edeceğim. Yazmayı da öğreneceğim” dedi.
• 28 Kasım 2024 - 11:36 • Son Güncelleme:
• 28 Kasım 2024 - 11:36 • Son Güncelleme: