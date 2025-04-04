Babasını dinledi gözünü yükseğe dikti! 23 yaşındaki genç kız kule vinç operatörü oldu
Babasının tavsiyesi üzerine kule vinç operatörü olan 23 yaşındaki Zehra Düzgün, erkeklerin hakim olduğu inşaat sektöründe her gün metrelerce yükseğe çıkarak mesleğini yapıyor. Hiç aklında olmayan vinç operatörlüğünün babasının önerisiyle ilgisini çektiğini belirten Düzgün, "Babam pompa beton operatörü. Kule vinç operatörlüğü üzerine konuşurken bir şaka gibi geçmişti ama zamanla araştırdım ve yapabileceğime inandım. Sonra eğitim aldım ve bu mesleğe adım attım." dedi.
AA
• 04 Nisan 2025 - 12:18 • Son Güncelleme:
AA
• 04 Nisan 2025 - 12:18 • Son Güncelleme: