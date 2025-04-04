Babasını dinledi gözünü yükseğe dikti! 23 yaşındaki genç kız kule vinç operatörü oldu

Düzgün, ilk zamanlarda yük kaldırma sırasında yaşanan sallantının kendisini tedirgin ettiğini belirterek, "Yüksekten korkmam ama malzemenin havada sallanması başta beni endişelendirdi. İlk gün panik yaptım ama sonra alıştım. Meslek hayatımda en unutulmaz anlardan birini eğitim aldığım dönem yaşadım. Çalışırken bağ demiri koptu ve yük büyük bir sallantı yaptı. İlk defa böyle bir şey yaşadığım için panik oldum ama zamanla bu tür durumları yönetmeyi öğrendim." ifadelerini kullandı.