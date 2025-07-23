Babası defalarca bıçakladı, o yerinden kıpırdamadı! 22 yaşında bunu hiç beklemiyordu

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet V., kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.