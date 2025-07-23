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Babası defalarca bıçakladı, o yerinden kıpırdamadı! 22 yaşında bunu hiç beklemiyordu

23.07.2025 - 09:41Güncellenme Tarihi:

Hatay'da babası tarafından defalarca bıçaklanan genç hayatını kaybetti. Babanın, evladını bıçakladığı korku dolu anlarsa güvenlik kamerasına yansıdı.

1Babası defalarca bıçakladı, o yerinden kıpırdamadı! 22 yaşında bunu hiç beklemiyordu

Olay, Dörtyol ilçesi Numune Evler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 45 yaşındaki Zeki V., 31 ALM 46 plakalı motosikletle seyir halindeyken kasa kısmında bulunan 22 yaşındaki oğlu Mehmet V. ile tartışmaya başladı.

2Babası defalarca bıçakladı, o yerinden kıpırdamadı! 22 yaşında bunu hiç beklemiyordu

Tartışma büyüyünce baba, motosikleti yol kenarında durdurdu ve oğlunu defalarca bıçakladı.

3Babası defalarca bıçakladı, o yerinden kıpırdamadı! 22 yaşında bunu hiç beklemiyordu

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet V., kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

4Babası defalarca bıçakladı, o yerinden kıpırdamadı! 22 yaşında bunu hiç beklemiyordu

Olayın ardından baba Zeki V., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Acı olayın yaşandığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

5Babası defalarca bıçakladı, o yerinden kıpırdamadı! 22 yaşında bunu hiç beklemiyordu

Baba Zeki V., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.