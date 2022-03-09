• 09 Mart 2022 - 10:21 • Son Güncelleme:
Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas yırtmacıyla olay oldu! 'Tanrı kadını yarattı'
Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın paylaştığı Aziz dizisi, seyirciyi ekrana kilitliyor. Aziz dizisinde hayat verdiği 'Efnan' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Simay Barlas, Muhsin Akgün'e verdiği iddialı pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu.
• 09 Mart 2022 - 10:21 • Son Güncelleme:
1
SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Aziz'de canlandırdığı 'Efnan' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Simay Barlas, derin yırtmaçlı pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.
6
7
8
Sosyal medyada epey aktif olan Simay Barlas'ın Instagram'da 1 buçuk milyondan fazla takipçisi bulunuyor.