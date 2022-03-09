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MagazinAziz'in Efnan'ı Simay Barlas yırtmacıyla olay oldu! 'Tanrı kadını yarattı'
HaberlerMagazin Haberleri Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas yırtmacıyla olay oldu! 'Tanrı kadını yarattı'
• 09 Mart 2022 - 10:21 • Son Güncelleme:

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas yırtmacıyla olay oldu! 'Tanrı kadını yarattı'

Başrollerini Murat Yıldırım, Damla Sönmez ve Simay Barlas'ın paylaştığı Aziz dizisi, seyirciyi ekrana kilitliyor. Aziz dizisinde hayat verdiği 'Efnan' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Simay Barlas, Muhsin Akgün'e verdiği iddialı pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu.

• 09 Mart 2022 - 10:21 • Son Güncelleme:
1Azizin Efnanı Simay Barlas yırtmacıyla olay oldu Tanrı kadını yarattı
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SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Aziz'de canlandırdığı 'Efnan' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Simay Barlas, derin yırtmaçlı pozlarıyla yorum yağmuruna tutuldu.

2Azizin Efnanı Simay Barlas yırtmacıyla olay oldu Tanrı kadını yarattı

Simay Barlas'ın seksi pozlarına ''Tanrı kadını yarattı'' ve ''Harika'' gibi yorumlar yapıldı.

3Azizin Efnanı Simay Barlas yırtmacıyla olay oldu Tanrı kadını yarattı

İşte o pozlar...

4Azizin Efnanı Simay Barlas yırtmacıyla olay oldu Tanrı kadını yarattı
5Azizin Efnanı Simay Barlas yırtmacıyla olay oldu Tanrı kadını yarattı

1998 doğumlu Simay Barlas, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sinema Televizyon bölümünü bitirdi.

6Azizin Efnanı Simay Barlas yırtmacıyla olay oldu Tanrı kadını yarattı

2013 yılında yer aldığı Paramparça dizisiyle oyunculuğa adım atan Simay Barlas; Hayat Bazen Tatlıdır, Adı Efsane, Zalim İstanbul ve Bir Annenin Günahı gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

7Azizin Efnanı Simay Barlas yırtmacıyla olay oldu Tanrı kadını yarattı

Şimdilerde kadrosunda Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Fırat Tanış gibi isimlerin yer aldığı Aziz dizisinde fırtınalar estiren Simay Barlas, duru güzelliğiyle izleyiciden tam puan aldı.

8Azizin Efnanı Simay Barlas yırtmacıyla olay oldu Tanrı kadını yarattı

Sosyal medyada epey aktif olan Simay Barlas'ın Instagram'da 1 buçuk milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

9Azizin Efnanı Simay Barlas yırtmacıyla olay oldu Tanrı kadını yarattı

Simay Barlas, iddialı paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

10Azizin Efnanı Simay Barlas yırtmacıyla olay oldu Tanrı kadını yarattı
11Azizin Efnanı Simay Barlas yırtmacıyla olay oldu Tanrı kadını yarattı

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