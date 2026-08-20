Ayvalık Yalancı Boğaz'da can pazarı: Sinsi akıntılar dehşet saçıyor!

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Her yaz sezonunda çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan Ayvalık'ın son yıllardaki en popüler noktalarından biri haline gelen Yalancı Boğaz'da, ziyaretçilerin karşılaşabilecekleri riskler konusunda yeterli uyarı ve yönlendirme bulunmaması da önemli bir eksiklik olarak öne çıkıyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen her yaz binlerce kişinin akın ettiği bölgede, küçük bir plaj alanında mini karavan mutfağıyla ziyaretçilere çay, kahve ve Ayvalık tostu satışı yaparak hizmet vermeye çalışan Mustafa Doğan, aynı zamanda bölgenin adeta gönüllü cankurtaranlığını üstlenmiş durumda.Cunda Adası'nda yaşayan Doğan, binlerce tatilcinin yürüyerek Maden Adası'na geçtiği ve her gün çok sayıda gezi teknesinin yolcularını getirdiği Yalancı Boğaz'da, geçen yıl 43, bu yıl ise 13 kişiyi güçlü akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi yaşarken kurtardığını belirtiyor.