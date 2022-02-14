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MagazinAynur Aydın'dan '14 Şubat Sevgililer Günü' paylaşımı!
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Cansu Akalp/gazetevatan.com
• 14 Şubat 2022 - 09:20 • Son Güncelleme:

Aynur Aydın'dan '14 Şubat Sevgililer Günü' paylaşımı!

Yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine konu olan şarkıcı Aynur Aydın, 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımıyla da adından söz ettirdi. 36 yaşındaki şarkıcı attığı tweetle Sevgililer Günü'nün kapatılması gerektiğini söyledi.

Cansu Akalp/gazetevatan.com
• 14 Şubat 2022 - 09:20 • Son Güncelleme:
1Aynur Aydından 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı
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'Bilmece' isimli şarkısı ve klibiyle bir süre gündemden düşmeyen Aynur Aydın paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

2Aynur Aydından 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı

36 yaşındaki şarkıcı sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Aydın, '14 Şubat yasaklansın' diye tweet attı.

3Aynur Aydından 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı

Ünlü şarkıcı 'Pazartesi bütün gün uyuyacağım beni kimse aramasın beni' diyerek sosyal medyayı salladı.

4Aynur Aydından 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı

'Bilmece' isimli şarkısının klibiyle Aynur Aydın gündeme oturmayı başardı. Şarkı, Youtube'da kısa sürede 20 binin üzerinde izlenme aldı.

5Aynur Aydından 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı

Aynur Aydın, klibinde kendisini tavana astırarak cinsel fantezi göndermesi yapması dikkat çekti. Bu klibi izleyenlerden bazıları beğenirken bazıları da tepki gösterdi.

6Aynur Aydından 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı

Twitter üzerinden açılan Aynur Aydın etiketi altına binlerce kişi tarafından tweet atıldı.

7Aynur Aydından 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı

Uzun zamandır aşk hayatıyla gündeme gelmeyen ünlü şarkıcı, evlilik hakkındaki düşünceleriyle de dikkat çekti. Aydın; "Ben evliliğe karşıyım. Büyük konuşmak istemem ama evlenmeyi düşünmüyorum. Çocuk konusuna gelirsek de, ben çocukları çok severim. Belki ileride bir çocuk sahiplenebilirim" dedi.

8Aynur Aydından 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı

Kadın sanatçıların sahne kıyafetlerinin günlerce konuşulup gündem olmasıyla ilgili ise, "Herkesin özgür bir şekilde giyinmesinden yanayım. Kıyafetlerimi çok özenerek seçiyorum. Sahnede giydiğim kıyafetlere çok dikkat ediyorum. Herkesin de özendiğine eminim. Kim kendine ne yakıştırıyorsa onu giymeli. Bu kadar konuşulmasına da anlam veremiyorum. Kadınları bir salsınlar" dedi.

9POZLARIYLA GÜNDEM OLUYOR

POZLARIYLA GÜNDEM OLUYOR

Sevilen isim, Instagram hesabında günlük hayatından pozlar paylaşarak gündem olmaya devam ediyor.

10Aynur Aydından 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı

Aydın, son olarak bornozlu pozuyla sosyal medyayı sallamış ve binlerce yorum-beğeni almıştı.

11Aynur Aydından 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı

Şarkı yazarlığı da yapan Almanya'da Sürpriz isimli gruba katılıp müzikal tecrübeler edinmiş olan sanatçı, 2011 yılında Türkiye'ye yerleşerek 12 Çeşit La La - 12 Ways to La La isminde ilk solo albümünü çıkarmıştı.

12Aynur Aydından 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı

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