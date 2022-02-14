Aynur Aydın'dan '14 Şubat Sevgililer Günü' paylaşımı!

Kadın sanatçıların sahne kıyafetlerinin günlerce konuşulup gündem olmasıyla ilgili ise, "Herkesin özgür bir şekilde giyinmesinden yanayım. Kıyafetlerimi çok özenerek seçiyorum. Sahnede giydiğim kıyafetlere çok dikkat ediyorum. Herkesin de özendiğine eminim. Kim kendine ne yakıştırıyorsa onu giymeli. Bu kadar konuşulmasına da anlam veremiyorum. Kadınları bir salsınlar" dedi.