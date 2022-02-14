Aynur Aydın'dan '14 Şubat Sevgililer Günü' paylaşımı!
Yaptığı paylaşımlarla sık sık magazin gündemine konu olan şarkıcı Aynur Aydın, 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımıyla da adından söz ettirdi. 36 yaşındaki şarkıcı attığı tweetle Sevgililer Günü'nün kapatılması gerektiğini söyledi.
'Bilmece' isimli şarkısı ve klibiyle bir süre gündemden düşmeyen Aynur Aydın paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
Uzun zamandır aşk hayatıyla gündeme gelmeyen ünlü şarkıcı, evlilik hakkındaki düşünceleriyle de dikkat çekti. Aydın; "Ben evliliğe karşıyım. Büyük konuşmak istemem ama evlenmeyi düşünmüyorum. Çocuk konusuna gelirsek de, ben çocukları çok severim. Belki ileride bir çocuk sahiplenebilirim" dedi.
Kadın sanatçıların sahne kıyafetlerinin günlerce konuşulup gündem olmasıyla ilgili ise, "Herkesin özgür bir şekilde giyinmesinden yanayım. Kıyafetlerimi çok özenerek seçiyorum. Sahnede giydiğim kıyafetlere çok dikkat ediyorum. Herkesin de özendiğine eminim. Kim kendine ne yakıştırıyorsa onu giymeli. Bu kadar konuşulmasına da anlam veremiyorum. Kadınları bir salsınlar" dedi.