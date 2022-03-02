• 02 Mart 2022 - 17:44 • Son Güncelleme:
Aynur Aydın özel hayat itirafıyla şaşırttı!
Kariyerinden çok sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelen şarkıcı Aynur Aydın,katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aynur Aydın, mastürbasyon yapma sıklığı sorusuna verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti.
• 02 Mart 2022 - 17:44 • Son Güncelleme:
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Şarkıcı Aynur Aydın, 'Buralarda Neler Dönüyor Bi’Bilsen adlı programa katıldı.
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"KENDİMİ MUTLU VE İYİ HİSSEDİYORSAM..."
"Mastürbasyon yapma sıklığın nedir?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çeken Aynur Aydın, "Kendimi mutlu ve iyi hissediyorsam daha sık olabiliyor. Ama kendimi mutsuz hissettiğimde hiç uğramıyorum bile oralara. Çünkü dertliyimdir. Onu da dertlendirmek istemem" yanıtıyla sosyal medyada gündeme geldi.