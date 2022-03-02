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MagazinAynur Aydın özel hayat itirafıyla şaşırttı!
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• 02 Mart 2022 - 17:44 • Son Güncelleme:

Aynur Aydın özel hayat itirafıyla şaşırttı!

Kariyerinden çok sosyal medyada yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelen şarkıcı Aynur Aydın,katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aynur Aydın, mastürbasyon yapma sıklığı sorusuna verdiği cevapla dikkatleri üzerine çekti.

• 02 Mart 2022 - 17:44 • Son Güncelleme:
1Aynur Aydın özel hayat itirafıyla şaşırttı
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Şarkıcı Aynur Aydın, 'Buralarda Neler Dönüyor Bi’Bilsen adlı programa katıldı.

2KLİBİ OLAY OLMUŞTU

KLİBİ OLAY OLMUŞTU

Ünlü Şarkıcı Aynur Aydın, geçtiğimiz günlerde cinsel fantezi temalı klibiyle gündeme gelmişti. Klipte kendisini tavana astırarak BDSM vurgusu yapan Aydın, bu defa 'Buralarda Neler Dönüyor Bi’Bilsen' adlı YouTube kanalına yaptığı açıklamalarla dikkatleri çekti.

3Aynur Aydın özel hayat itirafıyla şaşırttı

Programın soru cevap kısmında "Sevgilinin yanında pırt yapar mısın?" sorusuna utanarak cevap veren Aynur Aydın, "Yanlışıkla yapmışlığım oldu ama ben çok utandım olduğunda" yanıtını verdi.

4KENDİMİ MUTLU VE İYİ HİSSEDİYORSAM...

"KENDİMİ MUTLU VE İYİ HİSSEDİYORSAM..."

"Mastürbasyon yapma sıklığın nedir?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çeken Aynur Aydın, "Kendimi mutlu ve iyi hissediyorsam daha sık olabiliyor. Ama kendimi mutsuz hissettiğimde hiç uğramıyorum bile oralara. Çünkü dertliyimdir. Onu da dertlendirmek istemem" yanıtıyla sosyal medyada gündeme geldi.

5Aynur Aydın özel hayat itirafıyla şaşırttı

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