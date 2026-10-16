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Aynı gün içinde hem yaz hem kış! Biri kar küreği çıkardı, diğeri güneş kremi

16.10.2026 - 12:44Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Arda KIR/ANTALYA, (DHA) Mutlu YUCA/BOLU, (DHA)

Türkiye genelinde yaşanan hava durumu zıtlığı görenleri şaşırtıyor. Bolu Kartalkaya'da bastıran kar yağışı zirveyi beyaza bürürken, Antalya'da fırtınanın ardından açan güneş vatandaşı sahile döktü.

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1Aynı gün içinde hem yaz hem kış! Biri kar küreği çıkardı, diğeri güneş kremi

Türkiye zıt iklim şartlarını aynı anda yaşııyor. Bolu'nun gözde kayak merkezi Kartalkaya'da etkili olan kar yağışı sonrası kış mevsimi etkisini hissettirirken, Antalya'da yağışın yerini güneşe bırakmasıyla Konyaaltı sahilinde deniz keyfi yaşandı.

2Aynı gün içinde hem yaz hem kış! Biri kar küreği çıkardı, diğeri güneş kremi

Köroğlu Dağları’nın zirvesinde bulunan kayak merkezi Kartalkaya’da kar yağışı etkili oldu. Gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kayak merkezinde yağmur kara dönüştü.

3Aynı gün içinde hem yaz hem kış! Biri kar küreği çıkardı, diğeri güneş kremi

Kartalkaya’da etkili olan kar yağışının ardından pistler beyaz örtüyle kaplandı. Kayak merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 3 santime ulaştı.

4Aynı gün içinde hem yaz hem kış! Biri kar küreği çıkardı, diğeri güneş kremi

Antalya genelinde 2 gündür etkili olan olumsuz hava koşullarının ardından bugün güneş etkisini gösterdi. Güneşin etkisiyle Konyaaltı sahil bandında yürüyüş yapan, koşan, bisiklet süren ve spor yapanlar renkli görüntüler oluşturdu. Hava sıcaklığının artması ve denizdeki dalgaların durulmasıyla sahile inenler, sonbaharda güneşin keyfini çıkardı. Turistlerin büyük ölçüde kentten ayrılmasıyla kalabalığın azaldığı sahile gelenlerin, çoğunlukla kent sakini olduğu gözlendi. Kiminin bisiklet sürüp yürüyüş yaptığı sahilde kimileri ise denize girdi.

5Aynı gün içinde hem yaz hem kış! Biri kar küreği çıkardı, diğeri güneş kremi

Sağanağın ardından serin sulara kendini bırakanlar arasında Kimya Kıvanç ile köpeği 'Atom' da yer aldı. Köpeğiyle denize giren Kıvanç, "Memleketimiz böyle, durmadan hava değişiyor. Ama sahillerimiz her zaman çok güzel. Turistler de gitti, artık gerçekten sahil Atom ile benim. Köpeğim biraz su köpeğidir, sudan çıkmaz. Artık onun mevsimi" diye konuştu.

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