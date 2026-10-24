Aynı anda 3 farklı ilde olmak mümkün! Haritada bile zor bulunuyor
24.10.2026 - 07:58Güncellenme Tarihi:
Görenler gözlerine inanamadı, aynı anda 3 farklı ilde olmak mümkün oldu. Samsun, Ordu ve Tokat sınırının kesiştiği o nehirde tekneyle tura çıkanlar dakikalar içinde şehir değiştiriyor.
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Bunun yanı sıra Yeşilırmak, Samsun, Ordu ve Tokat illerini de sınır olarak birbirinden ayırma özelliği taşıyor. Samsun’un Ayvacık, Tokat’ın Erbaa ve Ordu’nun ise Akkuş ilçesini birbirinden ayıran Yeşilırmak, güzel görüntüler oluşturuyor. Balık tutmak için nehre gelenler, istediklerinde tekneyle kısa sürede 3 şehir birden değiştirebiliyor.