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Aynı anda 3 farklı ilde olmak mümkün! Haritada bile zor bulunuyor

24.10.2026 - 07:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Emre ÖNCEL/SAMSUN, (DHA)

Görenler gözlerine inanamadı, aynı anda 3 farklı ilde olmak mümkün oldu. Samsun, Ordu ve Tokat sınırının kesiştiği o nehirde tekneyle tura çıkanlar dakikalar içinde şehir değiştiriyor.

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1Aynı anda 3 farklı ilde olmak mümkün! Haritada bile zor bulunuyor

Samsun, Tokat ve Amasya illerinden geçen 519 kilometre uzunluğundaki Yeşilırmak’ın, aynı zamanda Ordu ile de sınırı bulunuyor.

2Aynı anda 3 farklı ilde olmak mümkün! Haritada bile zor bulunuyor

Bunun yanı sıra Yeşilırmak, Samsun, Ordu ve Tokat illerini de sınır olarak birbirinden ayırma özelliği taşıyor. Samsun’un Ayvacık, Tokat’ın Erbaa ve Ordu’nun ise Akkuş ilçesini birbirinden ayıran Yeşilırmak, güzel görüntüler oluşturuyor. Balık tutmak için nehre gelenler, istediklerinde tekneyle kısa sürede 3 şehir birden değiştirebiliyor.

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