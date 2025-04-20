Aylık 50 bin TL maaşla kalfa bulamıyorlar! 'Hem yetiştirecek hem de çalıştıracak eleman yok'
Oto tamiri sektöründe yetişmiş eleman eksikliği yaşanırken, ustalar iş öğretecek çırak bulamamaktan ve kalifiyeli kalfa bulamamaktan yakınıyor. Aylık 50 bin TL maaşla kalfa bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Çalışan sayısının yetersiz olması nedeniyle de tamir süreleri ciddi derecede uzuyor. Bu durum ise araç sahiplerini mağdur ediyor.
İHA
• 20 Nisan 2025 - 16:47 • Son Güncelleme:
İHA
• 20 Nisan 2025 - 16:47 • Son Güncelleme: