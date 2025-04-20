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GündemAylık 50 bin TL maaşla kalfa bulamıyorlar! 'Hem yetiştirecek hem de çalıştıracak eleman yok'
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Aylık 50 bin TL maaşla kalfa bulamıyorlar! 'Hem yetiştirecek hem de çalıştıracak eleman yok'

Oto tamiri sektöründe yetişmiş eleman eksikliği yaşanırken, ustalar iş öğretecek çırak bulamamaktan ve kalifiyeli kalfa bulamamaktan yakınıyor. Aylık 50 bin TL maaşla kalfa bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Çalışan sayısının yetersiz olması nedeniyle de tamir süreleri ciddi derecede uzuyor. Bu durum ise araç sahiplerini mağdur ediyor.

İHA
• 20 Nisan 2025 - 16:47 • Son Güncelleme:
İHA
• 20 Nisan 2025 - 16:47 • Son Güncelleme:
1Aylık 50 bin TL maaşla kalfa bulamıyorlar Hem yetiştirecek hem de çalıştıracak eleman yok

Sanayi şehri Gaziantep'te maddi getirisi yüksek olmasına rağmen bazı mesleklerin gençler tarafından tercih edilmemesi işçi sıkıntısını beraberinde getirdi. İşverenler aylık 15 bin liraya çırak, 50 bin liraya ise çalıştıracak kalfa ve usta bulamamaktan yakınıyor.

2Aylık 50 bin TL maaşla kalfa bulamıyorlar Hem yetiştirecek hem de çalıştıracak eleman yok

Türkiye genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de oto tamiri sektöründe kalifiyeli eleman eksikliği sorunu gün geçtikçe artıyor. Mesleğin ustaları, işlerini devredecek çırak ve kalfa bulmakta zorluk çekiyor.

3Aylık 50 bin TL maaşla kalfa bulamıyorlar Hem yetiştirecek hem de çalıştıracak eleman yok

Oto tamir ustaları, kolay yoldan para kazanma isteğinin yaygınlaştığına dikkat çekerek, iyi kazandıran ancak yoğun emek gerektiren mesleklere talebin düştüğünü belirtiyor. Maddi getirisi yüksek olan mesleklerin gençler tarafından tercih edilmemesinin bazı mesleklerde işçi sıkıntısını da beraberinde getirdiğini belirten oto tamir ustaları, 12 yıllık zorunlu eğitimin de etkisinin olduğuna dikkat çekiyor.

4Aylık 50 bin TL maaşla kalfa bulamıyorlar Hem yetiştirecek hem de çalıştıracak eleman yok

Sanayide yetişmiş eleman eksikliğinin Gaziantep'in ciddi sorunu olduğunu ifade eden oto tamir ustası Mehmet Yılmaz, geçmişte ilkokul çağındaki çocukların yaz tatilinde çıraklık yaptığını, ilkokuldan sonra okula devam etmeyecekse çıraklığa verildiğini belirtti. Yılmaz, mevcut müfredatta 12 yıllık zorunlu eğitimin 17-18 yaşında bittiğini, bunun da sektörlere ara eleman yetişmenin önünü tıkadığını kaydetti.

5İyi bir kalfanın maaşı 40-50 bin lirayı bulduğu halde biz kalfa bulamıyoruz

"İyi bir kalfanın maaşı 40-50 bin lirayı bulduğu halde biz kalfa bulamıyoruz"

Hem yetiştirecek eleman bulamamaktan hem de çalıştıracak kalfa bulamamaktan yakınan oto tamir ustası Mehmet Yılmaz, "Eleman konusunda büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Çırak zaten yetişmiyor. Çırak yetişmediği için sorun yaşıyoruz. Yanımızda çalışan iyi bir kalfanın maaşı 40-50 bin lirayı bulduğu halde biz kalfa bulamıyoruz.

6Aylık 50 bin TL maaşla kalfa bulamıyorlar Hem yetiştirecek hem de çalıştıracak eleman yok

Çıraklığa önem verelim. Yanımızda var olan çırakları da düzgün yetiştirelim ki hem ustalarımız çoğalsın hem de ustalarımız kalfa bulmada zorlanmasın. Bu mesleği beğenmemenin haricinde vatandaşlarımız, ‘çocuklarımız okusun, memur olsun' diyorlar. Her çocuğun da eğitimi bir değil. Onun için kimisi okumuyor, okumayanları da okutmaya çalışıyoruz. Kimi çocuk da okuyor ve mezun olup geldikten sonra çalışmak istiyor. Gözü veya gönlü bu meslekte değil. Onu da yetiştiremiyoruz" dedi.

7Eleman sıkıntısı araç tamir sürelerini de uzatıyor

Eleman sıkıntısı araç tamir sürelerini de uzatıyor

Eleman sıkıntısının araç tamirlerini de etkilediğini belirten Fethulla Ensari isimli vatandaş da, "Eskiden araçlarımızı tamir için sanayiye getiriyorduk, en geç iki saat içerisinde tekrar teslim alıyorduk. Şimdi aracımızı sabah getiriyoruz, akşama kadar tamiri sürüyor.

8Aylık 50 bin TL maaşla kalfa bulamıyorlar Hem yetiştirecek hem de çalıştıracak eleman yok

Ustalara bunun nedenini sorduğumuzda, usta elemanları olmadığı için ancak tamir edebildiğini söylüyor. Yeterli elaman olmadığı için araç tamirlerinde de gecikme oluyor. Bu durumda bizim için sorun oluyor" diye konuştu.