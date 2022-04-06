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FenerbahçeAyıp ediyorsunuz demişti! Ali Koç, İsmail Kartal'ın yerine 2.adamı buldu
HaberlerFenerbahçe Haberleri Ayıp ediyorsunuz demişti! Ali Koç, İsmail Kartal'ın yerine 2.adamı buldu
• 06 Nisan 2022 - 07:43 • Son Güncelleme:

Ayıp ediyorsunuz demişti! Ali Koç, İsmail Kartal'ın yerine 2.adamı buldu

Kayserispor maçından sonra kendisine yöneltilen 'Löw'ün yardımcısı olacak mısınız?' sorusuna sinirlenen ve 'Ayıp ediyorsunuz ben 2.adam olmam' cevabını veren İsmail Kartal'ın yerine Löw'ün yardımcılığını yapan antrenör bulundu. İşte Ali Koç'un o hamlesi...

• 06 Nisan 2022 - 07:43 • Son Güncelleme:
1Ayıp ediyorsunuz demişti Ali Koç, İsmail Kartalın yerine 2.adamı buldu
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Vitor Pereira'nın Fenerbahçe ile yolları ayırmasının ardından sarı-lacivertli kulüp bir süre bekleyişin ardından İsmail Kartal'ı görevin başına getirdi. Kartal ile iyi bir grafik yakalayan Fenerbahçe lig ikinciliği için iddialı bir konuma geldi. Yeni sezonda takımı dünyaca ünlü bir yabancı hocaya emanet etmeyi planlayan sarı lacivertli yönetimin 1 numaralı adayı Löw oldu.

2Ayıp ediyorsunuz demişti Ali Koç, İsmail Kartalın yerine 2.adamı buldu

Fenerbahçe, yeni sezonda Başkan Ali Koç'un görüşmelerini sürdürdüğü Joachim Löw ve Türk yardımcısıyla sezona başlamayı planlıyor. Alman hocanın yardımcısı olması için düşünülen isim daha önce de Löw ile birlikte çalışmış olan İsmail Kartal'dı. Ancak İsmail Kartal ikinci adam olmayı istemediğini açıkladı.

3Ayıp ediyorsunuz demişti Ali Koç, İsmail Kartalın yerine 2.adamı buldu

Daha önce Joachim Löw'ün teknik direktör olması halinde yardımcısı olmaya sıcak baktığı ifade edilen İsmail Kartal, son dönemde 'ikinci adam olmam' çıkışıyla gündeme gelmeye başladı. Tecrübeli teknik adam Kayserispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında "Sezon sonu ne olur? Kalır mıyım, ayrılır mıyım? Bilmiyorum." diyen Kartal, 'ikinci adam olmam' açıklamasıyla ilgili bir soruya sinirlenerek...

4Ayıp ediyorsunuz demişti Ali Koç, İsmail Kartalın yerine 2.adamı buldu

"Ben onu söyledim zaten tekrar etmenin anlamı yok. Çıkan haberler beni ilgilendirmiyor. Ben bir teknik direktörüm ve hayatım boyunca kimsenin arkasında ikinci adam olmam dedim. Bir daha söylüyorum. Bunu tekrar tekrar söylüyorsunuz ve ayıp ediyorsunuz. Her şeyde soruyorsunuz ikinci adam, ikinci adam. Olmayacağımı söyledim, yine söylüyorum. Ben ikinci adam olmayacağım. Bitti, bu kadar.” yanıtını vermişti.

5Ayıp ediyorsunuz demişti Ali Koç, İsmail Kartalın yerine 2.adamı buldu

Ajansspor'un haberine göre; İsmail Kartal'ın bu açıklamalarının altında yatan sebebin Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı olan Joachim Löw'ün yardımcısı olacak isim için yaptığı hamle olduğu ortaya çıktı

6Ayıp ediyorsunuz demişti Ali Koç, İsmail Kartalın yerine 2.adamı buldu

Alman teknik adamın Fenerbahçe'de göreve gelmesi halinde yardımcılığını yapması için sarı lacivertli kulübün eski futbolcusu olan Tayfun Korkut'a teklifte bulunduğu öğrenildi. Löw'ün İsmail Kartal'ı ekibinde düşünmediği, Kartal'ın son dönemdeki ikinci adam çıkışının altında yatan nedenin de bu olduğu belirtildi.

7Ayıp ediyorsunuz demişti Ali Koç, İsmail Kartalın yerine 2.adamı buldu

Son olarak Bundesliga ekiplerinden Hetha Berlin'i çalıştıran 48 yaşındaki Tayfun Korkut, 1995 yılında transfer olduğu Fenerbahçe'de 5 sezon forma giydi bir lig şampiyonluğu yaşadı. Teknik direktörlük kariyerine Real Sociedad altyapısında başlayan Tayfun Korkut, A Milli Futbol Takımı'nda Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yaptı.

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İlk teknik direktörlük görevinde Hannover'i çalıştıran Korkut, Kaiserslautern, Leverkusen, Stuttgart ve Hertha Berlin de görev yaptı.

9Ayıp ediyorsunuz demişti Ali Koç, İsmail Kartalın yerine 2.adamı buldu

Süper Lig'de son 7 maçın 6'sının kazanan ve ikinci sıra için iddiasını güçlü bir şekilde sürdüren Fenerbahçe bu hafta oynanacak olan Galatasaray maçında gözler genç futbolcu Arda Güler'in üzerinde olacak.

10Ayıp ediyorsunuz demişti Ali Koç, İsmail Kartalın yerine 2.adamı buldu

Son olarak Kayserispor deplasmanında oyuna son bölümde giren ve duraklama anlarında harika bir gole imza atan Arda Güler, Süper Lig'deki ikinci golünü kaydetmeyi başarmıştı. Toplamda ligde 196 dakika süre alan ve attığı iki golün yanı sıra yaptığı iki asitle direkt olarak 4 gole imzasını atmıştı.

11Ayıp ediyorsunuz demişti Ali Koç, İsmail Kartalın yerine 2.adamı buldu

Sarı-Lacivertliler'in kısa bir süre önce sözleşmesini uzattığı Arda Güler, Fenerbahçe forması altında gösterdiği performansla kısa süre içinde Avrupa'nın devlerini peşine takmayı başarmış, Bayern Münih, Arsenal gibi kulüplerin scoutları genç yıldızı takibe almıştı.

12Ayıp ediyorsunuz demişti Ali Koç, İsmail Kartalın yerine 2.adamı buldu

Süper Lig'de aldığı süreye göre dakika başına en sık gol katkısı sağlayan ve Fenerbahçe forması ile gol atan en genç oyuncu olarak tarihe geçen Arda Güler, forma şansı bulması halinde Galatasaray derbisinde bir kez daha tarihe geçme fırsatı yakalayacak.

13Ayıp ediyorsunuz demişti Ali Koç, İsmail Kartalın yerine 2.adamı buldu

17 yaşındaki Arda Güler, 10 Nisan Pazar günü Kadıköy'de oynanacak olan dev maçta gol atması halinde Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde gol atan en genç futbolcu olarak adını tarihe yazdıracak.

14Ayıp ediyorsunuz demişti Ali Koç, İsmail Kartalın yerine 2.adamı buldu

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Arda'ya son dönemde olduğu gibi derbide de son bölümde şans verebileceği ifade ediliyor. 17 yaşındaki futbolcunun da Galatasaray derbisine psikolojik olarak hazırlanmak için mentörlerle yoğun bir mesai geçirdiği belirtiliyor.

15Ayıp ediyorsunuz demişti Ali Koç, İsmail Kartalın yerine 2.adamı buldu

Arda Güler, Alanyaspor'a attığı golle 17 yaş 16 gün ile Fenerbahçe forması ile lig tarihinde gol sevinci yaşayan en genç futbolcu olmuştu. Futbola Gençlerbirliği altyapısında başlayan Arda Güler, 2019 yılında Fenerbahçe altyapısına transfer olmuş ve bu sezon başında A Takıma dahil olmuştu.

16Ayıp ediyorsunuz demişti Ali Koç, İsmail Kartalın yerine 2.adamı buldu

 

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