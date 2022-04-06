Ayıp ediyorsunuz demişti! Ali Koç, İsmail Kartal'ın yerine 2.adamı buldu
Kayserispor maçından sonra kendisine yöneltilen 'Löw'ün yardımcısı olacak mısınız?' sorusuna sinirlenen ve 'Ayıp ediyorsunuz ben 2.adam olmam' cevabını veren İsmail Kartal'ın yerine Löw'ün yardımcılığını yapan antrenör bulundu. İşte Ali Koç'un o hamlesi...
Vitor Pereira'nın Fenerbahçe ile yolları ayırmasının ardından sarı-lacivertli kulüp bir süre bekleyişin ardından İsmail Kartal'ı görevin başına getirdi. Kartal ile iyi bir grafik yakalayan Fenerbahçe lig ikinciliği için iddialı bir konuma geldi. Yeni sezonda takımı dünyaca ünlü bir yabancı hocaya emanet etmeyi planlayan sarı lacivertli yönetimin 1 numaralı adayı Löw oldu.
Fenerbahçe, yeni sezonda Başkan Ali Koç'un görüşmelerini sürdürdüğü Joachim Löw ve Türk yardımcısıyla sezona başlamayı planlıyor. Alman hocanın yardımcısı olması için düşünülen isim daha önce de Löw ile birlikte çalışmış olan İsmail Kartal'dı. Ancak İsmail Kartal ikinci adam olmayı istemediğini açıkladı.
Daha önce Joachim Löw'ün teknik direktör olması halinde yardımcısı olmaya sıcak baktığı ifade edilen İsmail Kartal, son dönemde 'ikinci adam olmam' çıkışıyla gündeme gelmeye başladı. Tecrübeli teknik adam Kayserispor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında "Sezon sonu ne olur? Kalır mıyım, ayrılır mıyım? Bilmiyorum." diyen Kartal, 'ikinci adam olmam' açıklamasıyla ilgili bir soruya sinirlenerek...
"Ben onu söyledim zaten tekrar etmenin anlamı yok. Çıkan haberler beni ilgilendirmiyor. Ben bir teknik direktörüm ve hayatım boyunca kimsenin arkasında ikinci adam olmam dedim. Bir daha söylüyorum. Bunu tekrar tekrar söylüyorsunuz ve ayıp ediyorsunuz. Her şeyde soruyorsunuz ikinci adam, ikinci adam. Olmayacağımı söyledim, yine söylüyorum. Ben ikinci adam olmayacağım. Bitti, bu kadar.” yanıtını vermişti.
Alman teknik adamın Fenerbahçe'de göreve gelmesi halinde yardımcılığını yapması için sarı lacivertli kulübün eski futbolcusu olan Tayfun Korkut'a teklifte bulunduğu öğrenildi. Löw'ün İsmail Kartal'ı ekibinde düşünmediği, Kartal'ın son dönemdeki ikinci adam çıkışının altında yatan nedenin de bu olduğu belirtildi.
Son olarak Bundesliga ekiplerinden Hetha Berlin'i çalıştıran 48 yaşındaki Tayfun Korkut, 1995 yılında transfer olduğu Fenerbahçe'de 5 sezon forma giydi bir lig şampiyonluğu yaşadı. Teknik direktörlük kariyerine Real Sociedad altyapısında başlayan Tayfun Korkut, A Milli Futbol Takımı'nda Abdullah Avcı'nın yardımcılığını yaptı.