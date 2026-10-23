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Aydın'da merakla beklenen projede sona yaklaşıldı: Gençlere yeni yaşam alanı geliyor

23.10.2026 - 09:28Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Aydın’ın Didim ilçesinde gençlere yönelik hayata geçirilen yeni yaşam alanı projesinde çalışmalar sürüyor. Efeler Mahallesi’nde beton dökümünün gerçekleştirildiği projeyle gençlerin spor yapabilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve açık havada vakit geçirebilecekleri yeni bir alanın hizmete sunulması hedefleniyor.

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1Aydın'da merakla beklenen projede sona yaklaşıldı: Gençlere yeni yaşam alanı geliyor

Aydın'ın Didim ilçesinde Kaykay Parkı projesinde yapım çalışmaları devam ediyor. Efeler Mahallesi’nde hayata geçirilen proje kapsamında beton dökümü gerçekleştirilirken, gençlerin spor yapabilecekleri ve sosyal yaşamda daha aktif yer alabilecekleri yeni bir alanın Didim’e kazandırılması için çalışmalar sürdürülüyor.

2Aydın'da merakla beklenen projede sona yaklaşıldı: Gençlere yeni yaşam alanı geliyor

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın seçim döneminde gençlere yönelik projeleri arasında yer alan Kaykay Parkı, Efeler Mahallesi’nde yapım aşamasında ilerliyor. Mahalle sakinleriyle gerçekleştirilen "Mahallemiz İçin Aynı Masadayız" buluşmasında yapımına başlanacağı duyurulan proje, seçim döneminde verilen sözlerin hayata geçirilmesi yönünde atılan adımlardan biri olarak öne çıkıyor.

3Aydın'da merakla beklenen projede sona yaklaşıldı: Gençlere yeni yaşam alanı geliyor

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Gençlerin spor yapabilecekleri, arkadaşlarıyla bir araya gelebilecekleri ve açık havada keyifli vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturmayı amaçlayan proje, kentin sosyal ve sportif imkanlarının geliştirilmesine katkı sunacak.

4Aydın'da merakla beklenen projede sona yaklaşıldı: Gençlere yeni yaşam alanı geliyor

Didim Belediyesi, gençlerin kent yaşamına daha aktif katılımını desteklemek ve farklı spor dallarına erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla yeni alanlar oluşturuyor. Kaykay Parkı projesiyle de kaykay sporuna ilgi duyan gençlerin bir araya gelebileceği, fiziksel aktivitelerini gerçekleştirebileceği ve sosyal bağlarını güçlendirebileceği bir ortamın hazırlanması hedefleniyor.Beton dökümünün gerçekleştirildiği alanda yapım çalışmaları devam ederken projenin tamamlanmasıyla birlikte gençlerin kullanımına sunulacak yeni bir spor ve buluşma alanının Didim’e kazandırılması amaçlanıyor.

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