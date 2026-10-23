Aydın'da merakla beklenen projede sona yaklaşıldı: Gençlere yeni yaşam alanı geliyor

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Didim Belediyesi, gençlerin kent yaşamına daha aktif katılımını desteklemek ve farklı spor dallarına erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla yeni alanlar oluşturuyor. Kaykay Parkı projesiyle de kaykay sporuna ilgi duyan gençlerin bir araya gelebileceği, fiziksel aktivitelerini gerçekleştirebileceği ve sosyal bağlarını güçlendirebileceği bir ortamın hazırlanması hedefleniyor.Beton dökümünün gerçekleştirildiği alanda yapım çalışmaları devam ederken projenin tamamlanmasıyla birlikte gençlerin kullanımına sunulacak yeni bir spor ve buluşma alanının Didim’e kazandırılması amaçlanıyor.