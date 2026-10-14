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Aydın’da enginar hasadı için geri sayım! İlk hasat tarihi belli oldu

14.10.2026 - 09:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Aydın’ın Efeler ilçesindeki Gölhisar Mahallesi’nde yetiştirilen coğrafi işaretli enginarda yeni hasat dönemi yaklaşıyor. Üretim alanlarında yapılan incelemelerde bitkilerin gelişimi değerlendirilirken, ilk hasadın kasım ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

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1Aydın’da enginar hasadı için geri sayım! İlk hasat tarihi belli oldu

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlıGölhisar Mahallesi’nde yetiştirilen coğrafi işaretli enginarda yeni hasat dönemi yaklaşıyor. Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen, enginar üretim alanlarında incelemelerde bulunarak bitkilerin gelişimini yerinde değerlendirdi.

2Aydın’da enginar hasadı için geri sayım! İlk hasat tarihi belli oldu

Gölhisar Mahalle Muhtarı Mehmet Karagöz’ün de katıldığı saha incelemesinde, enginarların gelişim durumu ve üretim sürecindeki son gelişmeler ele alındı. Yapılan değerlendirmeler doğrultusunda, bölgede ilk hasadın Kasım ayının ilk haftasında gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

3Aydın’da enginar hasadı için geri sayım! İlk hasat tarihi belli oldu

Bölgenin önemli tarımsal değerleri arasında yer alan coğrafi işaretli Gölhisar enginarında üretimin devamlılığının sağlanması ve yerel ürünlerin korunması hedeflenirken konu ile ilgili Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Gölhisar Mahallesi’nde coğrafi işaretli enginarımızın gelişimini yerinde inceledik. İlk hasadın Kasım ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Üretim sürecini yakından takip ederek yeni hasat dönemine ilişkin gelişmeleri değerlendirdik.

4Aydın’da enginar hasadı için geri sayım! İlk hasat tarihi belli oldu

Coğrafi işaretli ürünlerimiz arasında yer alan enginarımızın üretiminin sürdürülmesini, yerel tarımsal değerlerimizin korunmasını ve bölgemizin üretim potansiyelinin güçlendirilmesini önemsiyoruz. Bölgemizin tarımsal değerlerini yerinde takip ediyor, üreticilerimizin emeğini ve yerel ürünlerimizin geleceğini desteklemeye devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

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