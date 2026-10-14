Aydın’da enginar hasadı için geri sayım! İlk hasat tarihi belli oldu

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Bölgenin önemli tarımsal değerleri arasında yer alan coğrafi işaretli Gölhisar enginarında üretimin devamlılığının sağlanması ve yerel ürünlerin korunması hedeflenirken konu ile ilgili Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Gölhisar Mahallesi’nde coğrafi işaretli enginarımızın gelişimini yerinde inceledik. İlk hasadın Kasım ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Üretim sürecini yakından takip ederek yeni hasat dönemine ilişkin gelişmeleri değerlendirdik.