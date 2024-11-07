Aydın'da akciğer kanseri kadın akıllı ilaç ile hastalığı yendi!

'BİZE NEFES DARLIĞI ŞİKAYETİYLE BAŞVURDU'

Ama illaki sigara içenlerde görülecek diye bir şey yok. Meral Hanım gibi hiç sigara içmemiş, genç kadın hastalarda da akciğer kanserini görebiliyoruz. Sigaranın haricinde genetik özelliklerin de akciğer kanserinde bazı mutasyonlarında yeri olduğunu biliyoruz. Meral Hanım da böyle bir hastamız. Bize 'Nefes darlığı' şikayetiyle başvurdu. İlk tedavisine Aydın'da başlamış. Kendisi de Kayserili olunca oradaki sonuçlarıyla tarafımıza başvurdu. Hasta geldiğinde bayağı sıkıntılıydı. Yürümekte zorlanıyordu, nefes darlığı vardı. Bir miktar kilo vermişti, yemek yemesi sıkıntılıydı. Tekerlekli sandalyeyle polikliniğe girdiğini çok iyi hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.'DOKTORUNA İNANDI VE DEDİKLERİMİZİ HARFİYEN YAPTI'Akciğer kanserinde yalnızca kemoterapi değil, hastanın genetik mutasyon sonucuna göre de hedeflenebilir tedavilerin olduğunu aktaran Fırat, "Bu tedavilerle de çok iyi yanıtlar alabiliyoruz. Hastaların yaşam süreci, kemoterapiyle 1-1,5 yılken, akıllı ilaçlarla çok daha uzun yaşam sürelerine ulaşabiliyoruz. Hasta olarak doktoruna güvendi, dediklerimize birebir uydu. Tedaviye çok uyum sağlayan, hem bizim kemoterapiye başladığımız dönemde hem de akıllı ilaç tedavisi sırasında bizim önerilerimize birebir uyan bir hasta. Bizim dışımızda sormadan herhangi bir ilaç kullanmadı. Beslenmesini bizim doğrultumuzda ayarladı. Tabii ki bu süreçte de moralini yüksek tuttu. Stresten uzak kalmasını önerdik. En önemlisi de 'Hastalığı yeneceğine inanmasını' söyledik. O da morallini yüksek tutarak önerilerimize uydu. Şu ana kadar bunu çok iyi şekilde başardı. Hastamızda akciğerde sıvı birikimi ve 'Plevral metastaz' dediğimiz plevra metastazı ve akciğerin lenf nodu metastazları vardı. Yani ileri evre '4'üncü evre' dediğimiz bir hastaydı ama şu an öyle bir durumu yok" dedi.