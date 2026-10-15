Aydın'da 2 gün sürecek ücretsiz etkinlikler: Binlerce yıllık antik kent sanatla buluşacak

1

Geçtiğimiz yıl Efeler’de ilk kez düzenlenen Uluslararası Mitoloji Film Festivali’ne ev sahipliği yapan Efeler Belediyesi, bu yıl da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’nun katkılarıyla gerçekleştirilen IV. Uluslararası Mitoloji Film Festivali kapsamında sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. 19-20 Ekim tarihlerinde Mitoloji Film Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklerde, binlerce yıllık geçmişe sahip Tralleis Antik Kenti bir kez daha mitoloji, sinema ve sanatla buluşacak.Başkan Anıl Yetişkin’in özellikle tanıtımına önem verdiği, Efeler’in sahip olduğu tarihi ve kültürel potansiyeli görünür kılmayı amaçlayan organizasyon, Tralleis’in yalnızca geçmişin izlerini taşıyan bir antik kent olarak değil, günümüzün kültür ve sanat yaşamına da katkı sunan önemli bir buluşma noktası olarak değerlendirilmesine imkan sağlayacak. Tarihi mirasın kültürel etkinliklerle buluşturulması sayesinde hem kent sakinlerinin yaşadıkları coğrafyanın zenginliklerini daha yakından tanıması hem de Tralleis’in ulusal ve uluslararası alandaki bilinirliğinin artırılması hedefleniyor.