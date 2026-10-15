Aydın'da 2 gün sürecek ücretsiz etkinlikler: Binlerce yıllık antik kent sanatla buluşacak
Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, kentin tarihi ve kültürel mirasını tanıtmak, Aydın’ın kültür ve sanat yaşamına katkı sunmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. 19-20 Ekim tarihlerinde Mitoloji Film Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklerde, binlerce yıllık geçmişe sahip Tralleis Antik Kenti bir kez daha mitoloji, sinema ve sanatla buluşacak.
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Geçtiğimiz yıl Efeler’de ilk kez düzenlenen Uluslararası Mitoloji Film Festivali’ne ev sahipliği yapan Efeler Belediyesi, bu yıl da Kültür ve Turizm Bakanlığı ile UNESCO Türkiye Millî Komisyonu’nun katkılarıyla gerçekleştirilen IV. Uluslararası Mitoloji Film Festivali kapsamında sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. 19-20 Ekim tarihlerinde Mitoloji Film Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklerde, binlerce yıllık geçmişe sahip Tralleis Antik Kenti bir kez daha mitoloji, sinema ve sanatla buluşacak.Başkan Anıl Yetişkin’in özellikle tanıtımına önem verdiği, Efeler’in sahip olduğu tarihi ve kültürel potansiyeli görünür kılmayı amaçlayan organizasyon, Tralleis’in yalnızca geçmişin izlerini taşıyan bir antik kent olarak değil, günümüzün kültür ve sanat yaşamına da katkı sunan önemli bir buluşma noktası olarak değerlendirilmesine imkan sağlayacak. Tarihi mirasın kültürel etkinliklerle buluşturulması sayesinde hem kent sakinlerinin yaşadıkları coğrafyanın zenginliklerini daha yakından tanıması hem de Tralleis’in ulusal ve uluslararası alandaki bilinirliğinin artırılması hedefleniyor.
Etkinlikler, 19 Ekim Pazartesi günü Nevzat Biçer Konferans Salonu’nda başlayacak. Saat 11.00’de Les Mystérieuses Aventures de Claude Conseil filminin gösterimiyle başlayacak program, saat 13.00’te Begüm Çınar’ın eğitmenliğinde 9-14 yaş grubundaki çocuklara yönelik düzenlenecek "Kendi Tamganı Yap" atölyesiyle devam edecek. Minik katılımcıların kültürel sembolleri tanıyarak, yapacakları atölye çalışmasının ardından, saat 14.00’te Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse filmi sinemaseverlerle buluşacak.Etkinliklerin ikinci günü olan 20 Ekim Salı günü ise adres, binlerce yıllık tarihiyle Aydın’ın en önemli kültürel miraslarından biri olan Tralleis Antik Kenti olacak. Tarihi atmosferde gerçekleştirilecek program, saat 15.30’da Kore Yelpaze Dansı gösterisiyle başlayacak. Saat 15.45’te düzenlenecek Türk ve Kore Mitolojisi Söyleşisi’nde iki farklı kültürün mitolojik zenginlikleri ve ortak değerleri ele alınacak. Saat 17.00’de ise Esra Yıldırım ve Altay Bağcı’nın vereceği konserle katılımcılar, tarihin ve müziğin iç içe geçtiği özel bir buluşma yaşayacak.
Efeler Belediyesi, Tralleis Antik Kenti’nde düzenlenecek etkinliklere vatandaşların kolaylıkla ulaşabilmesi için ücretsiz servis hizmeti de sunacak. 20 Ekim Salı günü saat 14.00’te Bey Camii önünden hareket edecek servis aracıyla sanatseverlerin antik kentteki programa ulaşımı sağlanacak.Efeler Belediyesi’nin ev sahipliğinde 19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek Mitoloji Film Haftası kapsamındaki tüm etkinlikler ücretsiz ve halka açık olacak. Efeler Belediyesi, tarih, mitoloji, sinema ve sanatın bir araya geleceği iki günlük programa tüm vatandaşları davet etti.