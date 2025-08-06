Aydın'da 2 bin yıllık sır gün yüzüne çıktı! Antik kentin ihtişamı geri dönüyor
06.08.2025 - 10:27Güncellenme Tarihi:
Kaynak : İHA
Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan ve bölgenin ilk yerleşim yerlerinden biri olduğu düşünülen Tralleis Antik Kenti, kazı çalışmalarıyla tarihin tozlu sayfalarını aralamaya devam ediyor. Arkeologlar, gymnasium bölgesindeki Natatio adı verilen havuz alanında yürüttükleri çalışmalarda, M.S. 2. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen çok sayıda mermer parçasını gün yüzüne çıkardı. Bu heyecan verici keşif, antik havuzun o dönemdeki ihtişamını gözler önüne sererken, kazı ekibi ve destekçileri, Tralleis'i dünya turizmine kazandırmayı hedefliyor.
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