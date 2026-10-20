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GündemAydın Söke Ovası'nda 'beyaz altın' seferberliği! AB tescilli pamuk için tarlaya indiler!
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Aydın Söke Ovası'nda 'beyaz altın' seferberliği! AB tescilli pamuk için tarlaya indiler!

20.10.2026 - 14:58Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Aydın’ın ve Türkiye'nin en kritik tarımsal üretim merkezlerinden Söke Ovası’nda "beyaz altın" olarak adlandırılan pamukta hasat heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tescili alan ilk ve tek pamuk ürünü olan Söke pamuğunun tarladaki hasat çalışmalarını yerinde inceledi. Üreticilerle birlikte tarlaya inerek pamuk toplayan Vali Varol, tarladan tekstile uzanan bu stratejik ürünün Türkiye ekonomisine sunduğu katma değere dikkat çekti.

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1Aydın Söke Ovası'nda 'beyaz altın' seferberliği! AB tescilli pamuk için tarlaya indiler!

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Avrupa Birliği’nde coğrafi işaret tescili alan ilk pamuk ürünü olan Söke pamuğunun hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

2Aydın Söke Ovası'nda 'beyaz altın' seferberliği! AB tescilli pamuk için tarlaya indiler!

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Söke Ovası’nda pamuk hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi. Aydın’ın önemli tarımsal üretim merkezlerinden Söke Ovası’nda pamuk hasadı sürüyor. Aydın Valisi Dr. Osman Varol, hasat çalışmalarını yerinde inceleyerek üreticilerle birlikte pamuk topladı. Hasat heyecanına ortak olan Varol, tarladan tekstile uzanan üretim sürecinde Söke pamuğunun taşıdığı değere dikkat çekti. Avrupa Birliği’nde coğrafi işaret tescili alan ilk pamuk ürünü olma özelliğini taşıyan Söke pamuğunun üretim değerini yerinde inceleyen Vali Varol, hasat döneminin üreticiler için bereketli ve kazançlı geçmesi temennisinde bulundu.

3Aydın Söke Ovası'nda 'beyaz altın' seferberliği! AB tescilli pamuk için tarlaya indiler!

Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden yapılan açıklamada "Aydın’ın bereketli topraklarının beyaz altını, üreticimizin alın teriyle tarladan tekstile uzanıyor. Valimiz Dr. Osman Varol, Söke Ovası’nda üreticilerimizle birlikte pamuk hasadına katılarak hasat heyecanına ortak oldu" ifadeleri yer aldı.

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