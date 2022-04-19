Aybüke Pusat'tan yıllar sonra gelen itiraf: Tesadüfen Türkiye güzeli oldum

TÜRKİYE GÜZELLERİ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Onlar da yaşıtları gibi sıradan genç kızlardı. Sonra bir yarışmaya katıldılar ve hayatları değişti. Hem de belki hiç düşünmedikleri kadar... Türkiye güzellik yarışmasına katılan ve dereceye girseler de girmeseler de hayatları değişen o taçlı güzeller şimdi nerede ne yapıyorlar? Sizin için derledik. AMİNE GÜLŞE



2014 yılında Miss Turkey'de birinciliğe ulaşan Amine Gülşe, modelliğe ağırlık verirken sadece bir yapımda oyuncu olarak rol aldı. Daha sonra oyunculuğa ara veren Gülşe ünlü futbolcu Mesut Özil ile evlendi. Gülşe şu sıralar kızı Eda’yı büyütmekle meşgul.