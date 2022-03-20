• 20 Mart 2022 - 09:52 • Son Güncelleme:
Aybüke Pusat'tan şaşırtan sosyal medya itirafı!
Aybüke Pusat Youtube’da yayınlanan ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu. Oyuncu Aybüke Pusat, sosyal medyada sahte hesapları olduğunu itiraf etti. Pusat "O kadar büyük bir ‘stalk’çuyum ki sahte hesaplarla herkesi takibe alıp hiçbir ayrıntıyı kaçırmıyorum. O yüzden çok fazla şey yakalıyorum. Ama artık o kadar ciddiye almıyorum. Eğleniyorum" dedi.
• 20 Mart 2022 - 09:52 • Son Güncelleme:
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Youtube’da ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına katılan Aybüke Pusat, Halide Edip Adıvar’ı oynamak istediğini söyledi. Oyuncu “Onun bir romanındaki bir kadın da olur. O dönemde yazılmış edebi eserleri çok seviyorum” dedi.
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