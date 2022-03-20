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MagazinAybüke Pusat'tan şaşırtan sosyal medya itirafı!
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• 20 Mart 2022 - 09:52 • Son Güncelleme:

Aybüke Pusat'tan şaşırtan sosyal medya itirafı!

Aybüke Pusat Youtube’da yayınlanan ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına konuk oldu. Oyuncu Aybüke Pusat, sosyal medyada sahte hesapları olduğunu itiraf etti. Pusat "O kadar büyük bir ‘stalk’çuyum ki sahte hesaplarla herkesi takibe alıp hiçbir ayrıntıyı kaçırmıyorum. O yüzden çok fazla şey yakalıyorum. Ama artık o kadar ciddiye almıyorum. Eğleniyorum" dedi.

• 20 Mart 2022 - 09:52 • Son Güncelleme:
1Aybüke Pusattan şaşırtan sosyal medya itirafı
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Youtube’da ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına katılan Aybüke Pusat, Halide Edip Adıvar’ı oynamak istediğini söyledi. Oyuncu “Onun bir romanındaki bir kadın da olur. O dönemde yazılmış edebi eserleri çok seviyorum” dedi.

2İşte Pusat’ın diğer açıklamalarından satırbaşları...

İşte Pusat’ın diğer açıklamalarından satırbaşları...

*Kurşun döktürmeyi seviyorum. Evde toplanıp 15 kişi çarşafın altına giriyoruz, annem döküyor.

3Aybüke Pusattan şaşırtan sosyal medya itirafı

*Hiç ulaşamayacağım birine büyük bir şey hissedip aşırı uyuyarak depresyona girmiştim.

4Aybüke Pusattan şaşırtan sosyal medya itirafı

*Dizilerde sürekli ağladığım için kendimi rüyalarda ağlarken görüyorum.

5Aybüke Pusattan şaşırtan sosyal medya itirafı

*En sık aldığım iltifat "Ekrandakinden daha güzelmişsiniz"

*Seksist olmayan küfürler ediyorum. Ağzıma oturan, minicik, tatlı küfürler var.

6Aybüke Pusattan şaşırtan sosyal medya itirafı

*O kadar büyük bir ‘stalk’çuyum ki sahte hesaplarla herkesi takibe alıp hiçbir ayrıntıyı kaçırmıyorum. O yüzden çok fazla şey yakalıyorum. Ama artık o kadar ciddiye almıyorum. Eğleniyorum.

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