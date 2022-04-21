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Magazin‘Ayak yıkama' paylaşımı olay olmuştu! Ebru Polat yaptığı en çılgın şeyi açıkladı: Soygun...
HaberlerMagazin Haberleri ‘Ayak yıkama' paylaşımı olay olmuştu! Ebru Polat yaptığı en çılgın şeyi açıkladı: Soygun...
• 21 Nisan 2022 - 10:14 • Son Güncelleme:

‘Ayak yıkama' paylaşımı olay olmuştu! Ebru Polat yaptığı en çılgın şeyi açıkladı: Soygun...

Cesur pozlarıyla adından sık sık söz ettiren ünlü şarkıcı Ebru Polat bu defa söyledikleriyle duyanları şaşırttı. Instagram'dan soru-cevap etkinliği yapan Ebru Polat, bir takipçisinden gelen, "Lisedeki en çılgın anın neydi?" sorusuna bakın ne yanıt verdi...

• 21 Nisan 2022 - 10:14 • Son Güncelleme:
1‘Ayak yıkama paylaşımı olay olmuştu Ebru Polat yaptığı en çılgın şeyi açıkladı: Soygun...
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Ebru Polat cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin ayaklarını yıkayan Ebru Polat o anları, "Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye... Ben yıkarım" ifadeleriyle paylaşmıştı. Instagram'dan takipçisinin sorusuna yanıt veren Polat'ın ifadeleri şaşırttı.

2EBRU POLATIN EN ÇILGIN ANINI DUYANLAR ŞAŞTI KALDI

EBRU POLAT'IN EN ÇILGIN ANINI DUYANLAR ŞAŞTI KALDI

Cesur kıyafet seçimiyle gündeme gelen Ebru Polat bu defa bir takipçisinin sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

3‘Ayak yıkama paylaşımı olay olmuştu Ebru Polat yaptığı en çılgın şeyi açıkladı: Soygun...

"Lisedeki en çılgın anın neydi?" sorusuna Ebru Polat, "Lisede değilde ilkokuldayken okulu soymuştuk. İki tane kız arkadaşımla birlikte. Ama yakalanmıştık ve ceza almıştık" yanıtını verdi.

4BANA TACİZ GİBİ GELİYOR

"BANA TACİZ GİBİ GELİYOR"

"Gülben hanımın ayaklarına açılan hesaptan haberiniz vardır sizin ayaklarınıza da açılsın ister misiniz?" sorusuna Polat, "Hayır istemem. Bana bir taciz gibi geliyor ve çok rahatsız oluyorum. 'Ayaklarını gösterir misin vs.' bu beni çok rahatsız ediyor" dedi.

5NE SAÇMA PROGRAM

"NE SAÇMA PROGRAM"

Geçtiğimiz günlerde, bir otelin yatak odasından pozunu paylaşan Ebru Polat, Esra Erol'u izlediğini yazarak şu ifadeleri kullanmıştı:

6‘Ayak yıkama paylaşımı olay olmuştu Ebru Polat yaptığı en çılgın şeyi açıkladı: Soygun...

''Ne izlediğime inanamazsınız. Neden bunu izliyorum onu da bilmiyorum.

7‘Ayak yıkama paylaşımı olay olmuştu Ebru Polat yaptığı en çılgın şeyi açıkladı: Soygun...

Ne saçma sapan şeyler! Haydi şunlar genç, toy insanlar... Sen annesi olarak ayıp değil mi buralara çıkıyorsun? Şu çocukları rencide ediyorsun! Ay ne saçma program...'' (Mynet)

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