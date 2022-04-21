• 21 Nisan 2022 - 10:14 • Son Güncelleme:
‘Ayak yıkama' paylaşımı olay olmuştu! Ebru Polat yaptığı en çılgın şeyi açıkladı: Soygun...
Cesur pozlarıyla adından sık sık söz ettiren ünlü şarkıcı Ebru Polat bu defa söyledikleriyle duyanları şaşırttı. Instagram'dan soru-cevap etkinliği yapan Ebru Polat, bir takipçisinden gelen, "Lisedeki en çılgın anın neydi?" sorusuna bakın ne yanıt verdi...
• 21 Nisan 2022 - 10:14 • Son Güncelleme:
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Ebru Polat cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisinin ayaklarını yıkayan Ebru Polat o anları, "Kim demiş erkeğinin ayaklarını yıkamak ayıp diye... Ben yıkarım" ifadeleriyle paylaşmıştı. Instagram'dan takipçisinin sorusuna yanıt veren Polat'ın ifadeleri şaşırttı.
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