‘Ayak yıkama' paylaşımı olay olmuştu! Ebru Polat yaptığı en çılgın şeyi açıkladı: Soygun...

"BANA TACİZ GİBİ GELİYOR"

"Gülben hanımın ayaklarına açılan hesaptan haberiniz vardır sizin ayaklarınıza da açılsın ister misiniz?" sorusuna Polat, "Hayır istemem. Bana bir taciz gibi geliyor ve çok rahatsız oluyorum. 'Ayaklarını gösterir misin vs.' bu beni çok rahatsız ediyor" dedi.