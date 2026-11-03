AVUKATLIK ÜCRETLERİ 2026-2027 BELLİ OLDU! Avukat danışma ücreti, dava ve icra vekâlet ücretleri ne kadar?
2026-2027 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni tarifeyle avukatların danışmanlık, dava takibi, icra işlemleri ve sözleşme hazırlama gibi hizmetleri için belirlenen asgari ücretler artırıldı. Avukatlık bürosunda bir saatlik sözlü danışmanlık 5 bin 500 TL'ye yükselirken asliye mahkemelerinde maktu vekâlet ücreti 62 bin TL, ağır ceza mahkemelerinde ise 86 bin TL oldu. Peki, 2026-2027 avukatlık ücretleri ne kadar? Boşanma, tahliye, icra ve diğer davalarda hangi ücretler uygulanacak? İşte yeni avukatlık asgari ücret tarifesi...
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Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından hazırlanan 2026-2027 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, 3 Kasım 2026 tarihli ve 33419 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle avukatlık bürolarında verilen hukuki danışmanlık hizmetlerinden mahkemelerdeki dava takibine kadar çok sayıda işlemin asgari ücretleri yeniden belirlendi.
Önceki tarifeye göre farklı oranlarda artış yapılan yeni ücretler, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi. Böylece avukatlık bürosunda ilk bir saatlik sözlü danışmanlık ücreti 4 bin TL'den 5 bin 500 TL'ye, asliye mahkemelerinde maktu vekâlet ücreti 45 bin TL'den 62 bin TL'ye, ağır ceza mahkemelerinde ise 65 bin TL'den 86 bin TL'ye yükseldi.
Tarifede yalnızca ücret tutarları değil, icra takiplerindeki hesaplama esasları ve vesayet işlerinde görevlendirilen avukatların ücretlerine ilişkin hükümler de değiştirildi.
2026-2027 AVUKAT DANIŞMA ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Yeni tarifede vatandaşların en sık başvurduğu hukuki hizmetlerden biri olan danışmanlık ücretleri de artırıldı.Buna göre avukatın kendi bürosunda verdiği sözlü danışmanlık hizmetinin ilk bir saati için 5 bin 500 TL, takip eden her saat için 2 bin 400 TL asgari ücret belirlendi.
Avukatın çağrı üzerine başka bir yere giderek sözlü danışmanlık vermesi durumunda ise ilk saat için 9 bin TL, sonraki her saat için 4 bin 500 TL uygulanacak. Yazılı hukuki danışmanlığın ilk saatlik asgari ücreti de 9 bin TL oldu.
2026-2027 avukat danışmanlık ücretleri:
Hizmet
Asgari ücret
Büroda sözlü danışmanlık, ilk saat
5.500 TL
Büroda sözlü danışmanlık, sonraki her saat
2.400 TL
Çağrı üzerine başka yerde danışmanlık, ilk saat
9.000 TL
Çağrı üzerine başka yerde danışmanlık, sonraki her saat
4.500 TL
Yazılı danışmanlık, ilk saat
9.000 TL
Yazılı danışmanlık, sonraki her saat
4.500 TL
Bu tutarlar, Türkiye Barolar Birliğinin ülke genelinde uygulanan asgari tarifesindeki ücretleri gösteriyor. Avukat ile müvekkil arasında tarifeye aykırı olmamak kaydıyla farklı ücretler kararlaştırılabiliyor.
2026-2027 DAVA VE MAHKEME AVUKATLIK ÜCRETLERİ
Yeni tarifeyle mahkemelerde takip edilen davalar için belirlenen maktu vekâlet ücretleri de yükseldi.Asliye mahkemelerindeki davalar için 62 bin TL, sulh hukuk mahkemelerinde 40 bin TL, ağır ceza ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde ise 86 bin TL maktu ücret uygulanacak.
Tüketici mahkemelerinde bu tutar 30 bin TL olurken fikri ve sınai haklar mahkemeleri için 70 bin TL olarak belirlendi.
2026-2027 mahkeme avukatlık ücretleri:
Mahkeme / İşlem
Maktu ücret
Sulh hukuk mahkemeleri
40.000 TL
Asliye mahkemeleri
62.000 TL
Tüketici mahkemeleri
30.000 TL
Ağır ceza mahkemeleri
86.000 TL
Çocuk mahkemeleri
62.000 TL
Çocuk ağır ceza mahkemeleri
86.000 TL
Fikri ve sınai haklar mahkemeleri
70.000 TL
Sulh ceza hâkimlikleri
23.000 TL
İnfaz hâkimlikleri
23.000 TL
İdare ve vergi mahkemeleri, duruşmasız
40.000 TL
İdare ve vergi mahkemeleri, duruşmalı
52.000 TL
Yargıtay'da ilk derece sıfatıyla görülen davalar
85.000 TL
Danıştay'da ilk derece, duruşmasız
50.000 TL
Danıştay'da ilk derece, duruşmalı
80.000 TL
Bu tutarlar, tarifede belirtilen maktu vekâlet ücretleri. Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen davalarda ise davanın niteliğine ve değerine göre nispi ücret hesabı yapılabiliyor.
Dolayısıyla tabloda yer alan ücretler, her davada vatandaşın avukatına ödeyeceği kesin toplam tutar olarak değerlendirilmemeli. Avukat ile müvekkil arasındaki sözleşme ücreti ve mahkemenin karşı tarafa yüklediği vekâlet ücreti farklı hukuki işlemlerle belirleniyor.
BOŞANMA DAVASI AVUKATLIK ÜCRETİ 2026-2027 NE KADAR?
Yeni tarifede boşanma davaları için ayrı bir maktu ücret satırı bulunmuyor. Aile mahkemelerinde görülen boşanma davaları bakımından asliye mahkemeleri için öngörülen 62 bin TL'lik maktu ücret esas alınıyor.
Ancak boşanma davasıyla birlikte maddi veya manevi tazminat, mal paylaşımı ya da nafaka gibi taleplerin bulunması durumunda ücretin hesabı farklılaşabiliyor.Bu nedenle 62 bin TL, her boşanma davasının bütün masraflar dahil toplam maliyeti anlamına gelmiyor.
İCRA AVUKATLIK ÜCRETLERİ 2026-2027 NE KADAR?
İcra ve tahliye işlemlerini ilgilendiren ücretlerde de artış yapıldı.Yeni tarifeye göre icra dairelerinde yürütülen maktu ücretli takipler için 12 bin 500 TL, tahliyeye ilişkin icra takiplerinde ise 26 bin TL belirlendi.
İcra mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için uygulanacak maktu ücret 23 bin TL'ye yükseldi.
İcra ve tahliye işlemlerinde yeni ücretler:
İşlem
Maktu ücret
İcra dairesinde takip
12.500 TL
İcra mahkemesinde takip edilen işler
15.000 TL
İcra mahkemesinde dava ve duruşmalı işler
23.000 TL
Tahliyeye ilişkin icra takibi
26.000 TL
İcra mahkemesinde ceza işleri
20.000 TL
Ceza soruşturma aşamasında takip edilen işler
15.000 TL
Tarifede icra takipleriyle ilgili hesaplama yöntemine ilişkin bir değişiklik de bulunuyor.
Daha önce kullanılan "asıl alacak" ifadesi, yeni düzenlemeyle "takipte kesinleşen miktar" olarak değiştirildi. Türkiye Barolar Birliği, bu düzenlemenin UYAP sistemindeki kavramlarla uyum sağlanması ve farklı ücret hesaplamalarının önüne geçilmesi amacıyla yapıldığını açıkladı.
DİLEKÇE, İHTARNAME VE KİRA SÖZLEŞMESİ HAZIRLAMA ÜCRETLERİ
Yeni tarifeyle mahkemeye gitmeden alınan hukuki hizmetlerin asgari ücretleri de belirlendi.Avukat tarafından dilekçe yazılması, ihbarname, ihtarname veya protesto hazırlanması için 7 bin 500 TL ücret öngörülüyor.
Kira sözleşmesi ve benzeri belgelerin hazırlanmasında asgari ücret 10 bin TL olurken şirket ana sözleşmesi, şirket devri veya birleşmesi gibi ticari işlemlere ilişkin sözleşmelerde 27 bin TL uygulanacak.Miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve benzeri belgelerin hazırlanması için belirlenen tutar ise 40 bin TL.
Dava dışı hukuki işlemlerde yeni ücretler:
İşlem
Asgari ücret
Dilekçe, ihtarname, ihbarname hazırlanması
7.500 TL
Kira sözleşmesi hazırlanması
10.000 TL
Şirket ana sözleşmesi ve ticari sözleşmeler
27.000 TL
Vasiyetname, miras sözleşmesi ve benzeri belgeler
40.000 TL
Arabuluculuğun anlaşmazlıkla sonuçlanması hâlinde taraf vekilleri için
10.000 TL
AVUKATLIK ÜCRETLERİ GEÇEN YILA GÖRE NE KADAR ARTTI?
Türkiye Barolar Birliğinin yeni tarifesiyle önceki dönemde uygulanan maktu ücretler arasında dikkat çekici farklar oluştu.
Örneğin avukatlık bürosunda bir saatlik sözlü danışmanlık ücreti 4 bin TL'den 5 bin 500 TL'ye yükseldi. Asliye mahkemelerindeki maktu ücret 17 bin TL, ağır ceza mahkemelerinde ise 21 bin TL arttı.2025-2026 ve 2026-2027 avukatlık ücretleri karşılaştırması:
Hizmet
Eski ücret
Yeni ücret
Büroda sözlü danışmanlık, ilk saat
4.000 TL
5.500 TL
Asliye mahkemeleri
45.000 TL
62.000 TL
Sulh hukuk mahkemeleri
30.000 TL
40.000 TL
Ağır ceza mahkemeleri
65.000 TL
86.000 TL
Tüketici mahkemeleri
22.500 TL
30.000 TL
İcra dairesinde maktu takip
9.000 TL
12.500 TL
Tahliyeye ilişkin icra takibi
20.000 TL
26.000 TL
Maktu ücretlerde artış oranları yapılan işleme göre değişirken konusu para olan davalarda uygulanan nispi tarifenin hesaplama dilimleri de yeniden düzenlendi.
Yeni tarifede ilk 800 bin TL için yüzde 16 oranı uygulanıyor. Bu tutarı aşan bölümler ise tarifedeki kademeli oranlara göre hesaplanıyor.
ŞİRKETLERİN SÖZLEŞMELİ AVUKAT ÜCRETLERİ DE DEĞİŞTİ
Düzenleme yalnızca bireysel hukuki hizmetleri değil, şirketlerin avukatlık giderlerini de ilgilendiriyor.Avukatlık Kanunu'nun 35'inci maddesi uyarınca avukat bulundurması zorunlu olan anonim şirketlerin sözleşmeli avukatları için aylık asgari ücret 58 bin TL oldu.
Yapı kooperatiflerinde bulundurulması zorunlu sözleşmeli avukatlara ödenecek aylık ücret ise 35 bin TL olarak belirlendi.
YENİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ?
2026-2027 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, 3 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandığı gün yürürlüğe girdi.Tarifeye göre avukatlık ücretinin belirlenmesinde, hukuki yardımın tamamlandığı veya dava sonunda hüküm verildiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınıyor.
Yeni düzenleme, hukuki danışmanlık hizmetlerinden mahkemelerdeki vekâlet ücretlerine, icra takiplerinden sözleşme hazırlama işlemlerine kadar farklı alanlarda uygulanacak asgari tutarları belirliyor.