AVUKATLIK ÜCRETLERİ 2026-2027 BELLİ OLDU! Avukat danışma ücreti, dava ve icra vekâlet ücretleri ne kadar?

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından hazırlanan 2026-2027 Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, 3 Kasım 2026 tarihli ve 33419 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. Yeni düzenlemeyle avukatlık bürolarında verilen hukuki danışmanlık hizmetlerinden mahkemelerdeki dava takibine kadar çok sayıda işlemin asgari ücretleri yeniden belirlendi.

Önceki tarifeye göre farklı oranlarda artış yapılan yeni ücretler, yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi. Böylece avukatlık bürosunda ilk bir saatlik sözlü danışmanlık ücreti 4 bin TL'den 5 bin 500 TL'ye, asliye mahkemelerinde maktu vekâlet ücreti 45 bin TL'den 62 bin TL'ye, ağır ceza mahkemelerinde ise 65 bin TL'den 86 bin TL'ye yükseldi.

Tarifede yalnızca ücret tutarları değil, icra takiplerindeki hesaplama esasları ve vesayet işlerinde görevlendirilen avukatların ücretlerine ilişkin hükümler de değiştirildi.



2026-2027 AVUKAT DANIŞMA ÜCRETİ NE KADAR OLDU?



Yeni tarifede vatandaşların en sık başvurduğu hukuki hizmetlerden biri olan danışmanlık ücretleri de artırıldı.Buna göre avukatın kendi bürosunda verdiği sözlü danışmanlık hizmetinin ilk bir saati için 5 bin 500 TL, takip eden her saat için 2 bin 400 TL asgari ücret belirlendi.

Avukatın çağrı üzerine başka bir yere giderek sözlü danışmanlık vermesi durumunda ise ilk saat için 9 bin TL, sonraki her saat için 4 bin 500 TL uygulanacak. Yazılı hukuki danışmanlığın ilk saatlik asgari ücreti de 9 bin TL oldu.

2026-2027 avukat danışmanlık ücretleri:

Hizmet

Asgari ücret

Büroda sözlü danışmanlık, ilk saat

5.500 TL

Büroda sözlü danışmanlık, sonraki her saat

2.400 TL

Çağrı üzerine başka yerde danışmanlık, ilk saat

9.000 TL

Çağrı üzerine başka yerde danışmanlık, sonraki her saat

4.500 TL

Yazılı danışmanlık, ilk saat

9.000 TL

Yazılı danışmanlık, sonraki her saat

4.500 TL

Bu tutarlar, Türkiye Barolar Birliğinin ülke genelinde uygulanan asgari tarifesindeki ücretleri gösteriyor. Avukat ile müvekkil arasında tarifeye aykırı olmamak kaydıyla farklı ücretler kararlaştırılabiliyor.



