Avrupa'nın mezesi Diyarbakır'da üretiliyor! 2 bin dönüm ürün yetmedi: İhracatı başladı

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Çalışmaya yaklaşık 15 gündür geldiklerini aktaran İlik, "Serilmesi bir hafta sürüyor. Domates kesimine de yaklaşık iki gündür başladık. Yaklaşık 50 derece hissediyoruz, daha fazla, havalar çok sıcak. 7 kilo yaş domatesten 1 kilo kuru domates çıkıyor. Bu görülen tırlar da dışarıdan geliyor. Kendimiz de yaklaşık 2 bin dönüm domates ektik. Dışarıdan da ayrıca alım yapıyoruz. Yaş domatesin kilosunu 6-6,5 civarı alıyoruz. Bunun birçok masrafı oluyor. İşçilik, toplanması, yol gibi masrafları oluyor" şeklinde konuştu.