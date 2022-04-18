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DünyaAvrupa ülkesi İsveç'te Kur’an-ı Kerim yaktılar! Olaylar patladı, peş peşe nota verdiler
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Avrupa ülkesi İsveç'te Kur’an-ı Kerim yaktılar! Olaylar patladı, peş peşe nota verdiler

Avrupa ülkesi İsveç karıştı. Aşırı sağcıların Kur’an-ı Kerim yakmasından sonra olaylar patladı. Aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan’ın Kur’an-ı Kerim yakmasının ardından son 3 gündür birçok kentte şiddet olayları patlak verdi. Norrköping kentinde polisin uyarı ateşi açması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Bazı ülkeler Kur’an-ı Kerim’e yönelik çirkin saldırı nedeniyle İsveç’e nota verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

İHA
• 18 Nisan 2022 - 00:43 • Son Güncelleme:
İHA
• 18 Nisan 2022 - 00:43 • Son Güncelleme:
1Avrupa ülkesi İsveçte Kur’an-ı Kerim yaktılar Olaylar patladı, peş peşe nota verdiler

Aşırı sağcıların Kur’an-ı Kerim’i yakması sonrası İsveç karıştı

2Avrupa ülkesi İsveçte Kur’an-ı Kerim yaktılar Olaylar patladı, peş peşe nota verdiler

İsveç’te Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) lideri aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan’ın geçtiğimiz perşembe günü Linköping kentindeki bir meydanda Kur’an-ı Kerim’i yakması sonrası ülkedeki birçok kentte şiddet olayları patlak verdi.

3Avrupa ülkesi İsveçte Kur’an-ı Kerim yaktılar Olaylar patladı, peş peşe nota verdiler

Aşırı sağcılar ve karşı protestocular arasında çıkan olaylarda araçlar ateşe verilirken, aralarında polislerin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı.

4Avrupa ülkesi İsveçte Kur’an-ı Kerim yaktılar Olaylar patladı, peş peşe nota verdiler

Ülkenin doğusundaki Norrköping kentinde polisin, göstericileri dağıtmak için açtığı uyarı ateşinde 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

5Avrupa ülkesi İsveçte Kur’an-ı Kerim yaktılar Olaylar patladı, peş peşe nota verdiler

Çıkan olaylarda çok sayıda aracın ateşe verildiği ve en az 17 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

6Avrupa ülkesi İsveçte Kur’an-ı Kerim yaktılar Olaylar patladı, peş peşe nota verdiler

Dün ülkenin güneyindeki Malmö kentinde Stram Kurs destekçilerinin düzenlediği miting sırasında ise bir otobüsün de aralarında bulunduğu çok sayıda araç ateşe verilmişti.

7Çıkan olaylarda şu ana kadar 16 polis yaralandı

Çıkan olaylarda şu ana kadar 16 polis yaralandı

Geçtiğimiz perşembe gününden bu yana patlak veren olaylarda şu ana kadar 16 polisin yaralandığı ve çok sayıda polis aracının ateşe verildiği ifade edildi.

8Avrupa ülkesi İsveçte Kur’an-ı Kerim yaktılar Olaylar patladı, peş peşe nota verdiler

İsveç Ulusal Polis Şefi Anders Thornberg dün yaptığı açıklamada, göstericilerin polis memurlarının hayatlarına kast ettiğini belirtmiş, "Daha önce şiddetli isyanlar gördük. Ama bu başka bir şey" demişti.

9Irak ve İran’dan İsveç’e nota

Irak ve İran’dan İsveç’e nota

Irak ve İran, Kur’an-ı Kerim’e yönelik çirkin saldırı nedeniyle İsveç’e nota verdi.

10Avrupa ülkesi İsveçte Kur’an-ı Kerim yaktılar Olaylar patladı, peş peşe nota verdiler

Öte yandan Danimarka'da ırkçılık da dahil birçok suçtan 2020'de bir ay hapis cezasına çarptırılan Paludan, Fransa ve Belçika'nın yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinde de benzer Kur’an-ı Kerim yakma eylemleri planladığı biliniyor.

11Avrupa ülkesi İsveçte Kur’an-ı Kerim yaktılar Olaylar patladı, peş peşe nota verdiler

İşte olayların patladığı şehirden fotoğraflar...

12Avrupa ülkesi İsveçte Kur’an-ı Kerim yaktılar Olaylar patladı, peş peşe nota verdiler
13Avrupa ülkesi İsveçte Kur’an-ı Kerim yaktılar Olaylar patladı, peş peşe nota verdiler
14Avrupa ülkesi İsveçte Kur’an-ı Kerim yaktılar Olaylar patladı, peş peşe nota verdiler

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Avrupa ülkesi İsveç'te Kur’an-ı Kerim yaktılar! Olaylar patladı, peş peşe nota verdiler

Avrupa ülkesi İsveç'te Kur’an-ı Kerim yaktılar! Olaylar patladı, peş peşe nota verdiler

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