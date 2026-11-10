AUZEF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN? 14-15 Kasım sınav saatleri ve giriş belgesi sorgulama
AUZEF vize sınav tarihleri ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrencilerinin gündeminde. “AUZEF vize sınavları ne zaman?”, “Sınavlar saat kaçta başlayacak?”, “AUZEF sınav giriş belgesi nereden alınır?” ve “Sınav yeri nasıl öğrenilir?” soruları araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi’nin 2026-2027 akademik takvimine göre güz dönemi ara sınavları 7-8 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirildi. Öğrencilerin sınav merkezi, bina, salon ve oturum saatleri ise kişiye özel sınav giriş belgesinde yer alıyor.
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İstanbul Üniversitesi AUZEF’te eğitim gören binlerce öğrenci, güz dönemi ara sınavlarına ilişkin ayrıntıları yakından takip ediyor. Özellikle “AUZEF vize sınavları hangi tarihte?”, “AUZEF sınav saatleri kaç?”, “Sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?” ve “AUZEF sınav yeri nereden öğrenilir?” soruları öne çıkıyor. Resmî akademik takvime göre 2026-2027 güz dönemi AUZEF vize sınavları 7-8 Kasım 2026 tarihlerinde yapıldı. Sınavların oturum başlangıç saatleri tüm öğrenciler için tek bir saat olarak açıklanmak yerine, öğrencinin ders ve oturum programına göre sınav giriş belgesinde gösteriliyor. Sınav giriş belgeleri sınavdan en az 5 gün önce AUZEF sınav sistemi üzerinden erişime açılıyor ve öğrenciler belgeye AKSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle ulaşabiliyor.
AUZEF VİZE SINAVLARI NEDEN ERTELENDİ, YENİ TARİH NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi AUZEF'in 2026-2027 güz dönemi akademik takviminde ara sınavlar ilk olarak 7-8 Kasım 2026 tarihlerine yerleştirilmişti. Ancak yapılan değişiklikle sınavlar bir hafta sonraya alındı.
Buna göre öğrenciler 8 Kasım Pazar günü sınava girmeyecek. Güz dönemi ara sınavları 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Sınavların ertelenmesine ilişkin duyurularda tarih değişikliği doğrulanırken ertelemenin gerekçesine ilişkin ayrıntılı bir açıklama bulunmuyor.
Yeni tarihler, Türkiye genelindeki sınav organizasyonlarını da etkiledi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi de AUZEF sınavlarının ertelenmesi nedeniyle kendi ara sınav programında değişikliğe gittiğini duyurdu.
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI! NEREDEN ALINIR?
14-15 Kasım tarihlerinde yapılacak güz dönemi ara sınavları için giriş belgeleri erişime açıldı.
Öğrenciler, AUZEF'in sınav sistemi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek. Belgelere AUZEF Mobil uygulaması üzerinden de ulaşılabiliyor.
Sınava girecek öğrencilerin belgelerinde yer alan sınav merkezi, bina, salon ve oturum bilgilerini önceden kontrol etmeleri gerekiyor.
AUZEF sınav giriş belgesi: https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/
AKSİS öğrenci sistemi: https://aksis.istanbul.edu.tr/
AUZEF'in sınav uygulama esaslarına göre öğrencilerin, sınav giriş belgelerinde belirtilen bina ve salonda sınava katılmaları gerekiyor. Sınav sırasında belgede belirtilen geçerli kimlik belgesinin de yanlarında bulunması isteniyor.
AUZEF VİZE SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
AUZEF ara sınavları hafta sonuna yayılan oturumlarla gerçekleştiriliyor. Sınav programında sabah oturumları için 09.30, öğleden sonraki oturumlar için ise 14.00 saatleri belirtiliyor.
Ancak bütün öğrenciler aynı oturumlara katılmıyor. Sınava girilecek derslerin dağılımına göre öğrencilerin oturum sayısı ve sınav programı değişebiliyor.
İstanbul Üniversitesinin sınav uygulama esaslarında, öğrencilerin hangi dersin sınavına hangi oturumda gireceğinin kişisel sınav giriş belgesinde gösterildiği belirtiliyor.
Bu nedenle sınava katılacak öğrencilerin genel saat bilgileriyle yetinmeyip kendi sınav giriş belgelerinde yazan başlangıç saatini esas almaları gerekiyor.
AUZEF VİZE SINAVLARINDA KAÇ SORU SORULACAK, SINAV KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
AUZEF'in resmî sınav uygulama esaslarına göre çoktan seçmeli sınavlarda, aksi belirtilmedikçe her ders için 20 soru soruluyor. Öğrencilere her dersin sorularını yanıtlamak için 30 dakika süre tanınıyor.
Örneğin aynı oturumda iki dersin sınavına giren öğrenci için toplam süre 60 dakika, üç dersten sınava giren öğrenci için ise 90 dakika oluyor.
Sınavda öğrenciler, ara sınav kapsamındaki ders içeriklerinin ilk yarısından sorumlu tutuluyor.
Bazı uzaktan öğretim programlarında klasik veya sözlü sınav uygulamaları da bulunabiliyor. Bu sınavların değerlendirme ve süre koşulları ise ilgili programa göre değişebiliyor.
AUZEF VİZE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
AUZEF öğrencilerinin merak ettiği bir diğer konu da vize sınavlarının ardından soru ve cevapların ne zaman erişime açılacağı.
14-15 Kasım tarihlerinde yapılacak sınavlara ait soru ve cevapların yayımlanacağı kesin tarih henüz doğrulanmış bir resmî duyuruyla açıklanmadı.
İstanbul Üniversitesinin sınav uygulama esaslarına göre soru itirazları sınavların tamamlanmasının ardından, sonuç itirazları ise sonuçların açıklanmasını takip eden iki iş günü içerisinde ilgili sistem üzerinden yapılabiliyor.
Öğrenciler sınavlara ilişkin duyuruları AUZEF'in resmî internet sitesi, sınav sistemi ve AKSİS üzerinden takip edebilecek.
AUZEF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026-2027 güz dönemi ara sınav sonuçlarının ilan edileceği kesin tarih için de üniversitenin resmî açıklaması bekleniyor.
Sonuçlar açıklandığında öğrenciler not bilgilerini AUZEF'in öğrenci sisteminden sorgulayabilecek.
Sınavların 14-15 Kasım tarihlerine ertelenmesi, sonuçların da belirli bir gün açıklanacağı anlamına gelmiyor. Sonuç takvimi için üniversitenin ayrıca yapacağı duyuru esas alınacak.
AUZEF 2026-2027 GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?
AUZEF'in 2026-2027 akademik takviminde güz döneminin diğer sınav tarihleri de bulunuyor.
Güz dönemi bitirme (final) sınavları 26-27 Aralık 2026, bütünleme (telafi) sınavları ise 30-31 Ocak 2027 tarihlerinde planlanıyor.
Ara sınavların ertelenmesine ilişkin açıklamalarda final ve bütünleme tarihlerinin de değiştirildiğine ilişkin bir bilgi yer almıyor.
Öğrencilerin sınav takvimine ilişkin güncel duyuruları AUZEF'in resmî internet sitesi üzerinden takip etmeleri gerekiyor.