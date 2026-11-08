AUZEF VİZE SINAVLARI ERTELENDİ! 2026 AUZEF sınavları ne zaman, saat kaçta? Sınav giriş belgesi yayımlandı

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AUZEF'in resmî sınav uygulama esaslarına göre çoktan seçmeli sınavlarda, aksi belirtilmedikçe her ders için 20 soru soruluyor. Öğrencilere her dersin sorularını yanıtlamak için 30 dakika süre tanınıyor.



Örneğin aynı oturumda iki dersin sınavına giren öğrenci için toplam süre 60 dakika, üç dersten sınava giren öğrenci için ise 90 dakika oluyor.



Sınavda öğrenciler, ara sınav kapsamındaki ders içeriklerinin ilk yarısından sorumlu tutuluyor.



Bazı uzaktan öğretim programlarında klasik veya sözlü sınav uygulamaları da bulunabiliyor. Bu sınavların değerlendirme ve süre koşulları ise ilgili programa göre değişebiliyor.