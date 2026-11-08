AUZEF VİZE SINAVLARI ERTELENDİ! 2026 AUZEF sınavları ne zaman, saat kaçta? Sınav giriş belgesi yayımlandı
AUZEF vize sınavları için beklenen tarih değişikliği kesinleşti. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin 7-8 Kasım 2026 tarihlerinde yapılması planlanan güz dönemi ara sınavları bir hafta ertelendi. Sınavların yeni tarihi 14-15 Kasım olarak açıklanırken sınav giriş belgeleri de öğrencilerin erişimine açıldı. Peki, AUZEF vize sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Sınav giriş belgesi nereden alınacak, sorular ve cevaplar ne zaman yayımlanacak? İşte güncel sınav takvimi...
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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde (AUZEF) öğrenim gören öğrencilerin kasım ayı sınav programı değişti. 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi ara sınavları, daha önce ilan edilen 7-8 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilmeyecek. Sınavların bir hafta ertelenmesiyle birlikte öğrencilerin hazırlıklarını yeni takvime göre sürdürmeleri gerekiyor.
Üniversitenin güncellenen duyurularına göre AUZEF güz dönemi vize sınavları 14 Kasım Cumartesi ve 15 Kasım Pazar günlerinde yapılacak. Sınav giriş belgelerinin de yayımlanmasıyla öğrenciler, hangi bina ve salonda sınava gireceklerini öğrenebiliyor.
AUZEF VİZE SINAVLARI NEDEN ERTELENDİ, YENİ TARİH NE ZAMAN?
İstanbul Üniversitesi AUZEF'in 2026-2027 güz dönemi akademik takviminde ara sınavlar ilk olarak 7-8 Kasım 2026 tarihlerine yerleştirilmişti. Ancak yapılan değişiklikle sınavlar bir hafta sonraya alındı.
Buna göre öğrenciler 8 Kasım Pazar günü sınava girmeyecek. Güz dönemi ara sınavları 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Sınavların ertelenmesine ilişkin duyurularda tarih değişikliği doğrulanırken ertelemenin gerekçesine ilişkin ayrıntılı bir açıklama bulunmuyor.
Yeni tarihler, Türkiye genelindeki sınav organizasyonlarını da etkiledi. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi de AUZEF sınavlarının ertelenmesi nedeniyle kendi ara sınav programında değişikliğe gittiğini duyurdu.
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI! NEREDEN ALINIR?
14-15 Kasım tarihlerinde yapılacak güz dönemi ara sınavları için giriş belgeleri erişime açıldı.
Öğrenciler, AUZEF'in sınav sistemi üzerinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecek. Belgelere AUZEF Mobil uygulaması üzerinden de ulaşılabiliyor.
Sınava girecek öğrencilerin belgelerinde yer alan sınav merkezi, bina, salon ve oturum bilgilerini önceden kontrol etmeleri gerekiyor.
AUZEF sınav giriş belgesi: https://auzefsinav.istanbul.edu.tr/
AKSİS öğrenci sistemi: https://aksis.istanbul.edu.tr/
AUZEF'in sınav uygulama esaslarına göre öğrencilerin, sınav giriş belgelerinde belirtilen bina ve salonda sınava katılmaları gerekiyor. Sınav sırasında belgede belirtilen geçerli kimlik belgesinin de yanlarında bulunması isteniyor.
AUZEF VİZE SINAVLARI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
AUZEF ara sınavları hafta sonuna yayılan oturumlarla gerçekleştiriliyor. Sınav programında sabah oturumları için 09.30, öğleden sonraki oturumlar için ise 14.00 saatleri belirtiliyor.
Ancak bütün öğrenciler aynı oturumlara katılmıyor. Sınava girilecek derslerin dağılımına göre öğrencilerin oturum sayısı ve sınav programı değişebiliyor.
İstanbul Üniversitesinin sınav uygulama esaslarında, öğrencilerin hangi dersin sınavına hangi oturumda gireceğinin kişisel sınav giriş belgesinde gösterildiği belirtiliyor.
Bu nedenle sınava katılacak öğrencilerin genel saat bilgileriyle yetinmeyip kendi sınav giriş belgelerinde yazan başlangıç saatini esas almaları gerekiyor.
AUZEF VİZE SINAVLARINDA KAÇ SORU SORULACAK, SINAV KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
AUZEF'in resmî sınav uygulama esaslarına göre çoktan seçmeli sınavlarda, aksi belirtilmedikçe her ders için 20 soru soruluyor. Öğrencilere her dersin sorularını yanıtlamak için 30 dakika süre tanınıyor.
Örneğin aynı oturumda iki dersin sınavına giren öğrenci için toplam süre 60 dakika, üç dersten sınava giren öğrenci için ise 90 dakika oluyor.
Sınavda öğrenciler, ara sınav kapsamındaki ders içeriklerinin ilk yarısından sorumlu tutuluyor.
Bazı uzaktan öğretim programlarında klasik veya sözlü sınav uygulamaları da bulunabiliyor. Bu sınavların değerlendirme ve süre koşulları ise ilgili programa göre değişebiliyor.
AUZEF VİZE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
AUZEF öğrencilerinin merak ettiği bir diğer konu da vize sınavlarının ardından soru ve cevapların ne zaman erişime açılacağı.
14-15 Kasım tarihlerinde yapılacak sınavlara ait soru ve cevapların yayımlanacağı kesin tarih henüz doğrulanmış bir resmî duyuruyla açıklanmadı.
İstanbul Üniversitesinin sınav uygulama esaslarına göre soru itirazları sınavların tamamlanmasının ardından, sonuç itirazları ise sonuçların açıklanmasını takip eden iki iş günü içerisinde ilgili sistem üzerinden yapılabiliyor.
Öğrenciler sınavlara ilişkin duyuruları AUZEF'in resmî internet sitesi, sınav sistemi ve AKSİS üzerinden takip edebilecek.
AUZEF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026-2027 güz dönemi ara sınav sonuçlarının ilan edileceği kesin tarih için de üniversitenin resmî açıklaması bekleniyor.
Sonuçlar açıklandığında öğrenciler not bilgilerini AUZEF'in öğrenci sisteminden sorgulayabilecek.
Sınavların 14-15 Kasım tarihlerine ertelenmesi, sonuçların da belirli bir gün açıklanacağı anlamına gelmiyor. Sonuç takvimi için üniversitenin ayrıca yapacağı duyuru esas alınacak.
AUZEF 2026-2027 GÜZ DÖNEMİ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?
AUZEF'in 2026-2027 akademik takviminde güz döneminin diğer sınav tarihleri de bulunuyor.
Güz dönemi bitirme (final) sınavları 26-27 Aralık 2026, bütünleme (telafi) sınavları ise 30-31 Ocak 2027 tarihlerinde planlanıyor.
Ara sınavların ertelenmesine ilişkin açıklamalarda final ve bütünleme tarihlerinin de değiştirildiğine ilişkin bir bilgi yer almıyor.
Öğrencilerin sınav takvimine ilişkin güncel duyuruları AUZEF'in resmî internet sitesi üzerinden takip etmeleri gerekiyor.