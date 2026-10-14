AUZEF ARA SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU? AUZEF ara sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? 2026 vize tarihleri açıklandı!
AUZEF ara sınav tarihleri 2026 ne zaman, AUZEF vize sınavları hangi gün yapılacak? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı güz dönemi sınav takvimini araştırmaya başladı. Üniversite tarafından yayımlanan akademik takvimle birlikte AUZEF vize, final ve bütünleme sınavlarının tarihleri netleşti. Kasım ayında yapılacak ara sınavlara hazırlanan öğrenciler için sınav merkezi tercih süreci de başladı. Peki, AUZEF ara sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF 2026 vize sınavları 7-8 Kasım'da mı, sınavlar cumartesi ve pazar günü mü gerçekleştirilecek? AUZEF sınav merkezi tercihleri ne zaman bitecek, sınav giriş belgesi açıklandı mı? İşte İstanbul Üniversitesi AUZEF 2026-2027 güz dönemi vize sınav tarihleri, sınav merkezi tercihleri ve akademik takvimin ayrıntıları...
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AUZEF ara sınav tarihleri ve 2026 vize sınav takvimi İstanbul Üniversitesi tarafından açıklandı. Açık ve uzaktan eğitim programlarında öğrenim gören öğrenciler, kasım ayında gerçekleştirilecek güz dönemi ara sınavları için hazırlıklarını sürdürüyor. Üniversitenin 2026-2027 akademik takvimine göre AUZEF vize sınavları iki gün boyunca yüz yüze yapılacak. Sınav merkezi tercihlerinin başlamasıyla birlikte öğrenciler, sınava girecekleri il ve ilçeleri belirlemek için işlemlerini gerçekleştiriyor. AUZEF sınavları ne zaman, vize sınavları hangi tarihte yapılacak, AUZEF sınav yerleri ne zaman açıklanacak, final ve bütünleme sınavları hangi gün? İşte 14 Ekim 2026 itibarıyla güncel AUZEF sınav takvimi ve merak edilen soruların yanıtları...
AUZEF ARA SINAVLARI NE ZAMAN? 2026 VİZE TARİHLERİ AÇIKLANDI!
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin yayımladığı 2026-2027 eğitim öğretim yılı akademik takvimine göre güz dönemi ara sınavları 7-8 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
AUZEF vize sınavlarının yapılacağı günler şöyle:
7 Kasım 2026 Cumartesi: Güz dönemi ara sınavları
8 Kasım 2026 Pazar: Güz dönemi ara sınavları
Sınavlar, belirlenen sınav merkezlerinde yüz yüze ve gözetimli olarak yapılacak. Öğrencilerin hangi dersin sınavına hangi oturumda gireceği, sınav giriş belgelerinde belirtilecek.
AUZEF SINAV MERKEZİ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
AUZEF 2026 güz dönemi vize sınavları için sınav merkezi tercih işlemleri 12 Ekim 2026 tarihinde başladı.
Üniversitenin duyurusuna göre öğrenciler tercihlerini 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek.
Sınav merkezi tercihleri, AUZEF Sınav Sistemi veya AUZEF Mobil uygulaması üzerinden yapılabilecek. Öğrenciler sisteme AKSİS kullanıcı adı ve şifreleriyle giriş yapabilecek.
Belirlenen sürenin ardından yapılan sınav merkezi değişiklik talepleri dikkate alınmayacak.
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
AUZEF 2026 güz dönemi vize sınavlarının giriş belgeleri, 14 Ekim itibarıyla henüz yayımlanmadı.
AUZEF'in sınav uygulama esaslarına göre giriş belgeleri sınav tarihinden en az 5 gün önce öğrencilerin erişimine açılıyor.
Sınav giriş belgelerinde öğrencilerin sınava girecekleri bina, salon, sıra ve oturum saatleri yer alacak. Öğrencilerin sınav günü giriş belgeleriyle birlikte geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
AUZEF 2026-2027 VİZE, FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV TAKVİMİ
İstanbul Üniversitesi AUZEF tarafından açıklanan 2026-2027 akademik takvimine göre sınav tarihleri şöyle:
Güz dönemi sınavları
Ara sınav (Vize): 7-8 Kasım 2026
Final sınavı: 26-27 Aralık 2026
Bütünleme sınavı: 30-31 Ocak 2027
Bahar dönemi sınavları
Ara sınav (Vize): 24-25 Nisan 2027
Final sınavı: 12-13 Haziran 2027
Bütünleme sınavı: 10-11 Temmuz 2027
AUZEF VİZE SINAVLARI NASIL YAPILACAK, KAÇ SORU SORULACAK?
AUZEF ara sınavları genel olarak çoktan seçmeli test yöntemiyle gerçekleştiriliyor.
Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru soruluyor ve öğrencilere 30 dakika süre tanınıyor.
Ara sınavlarda öğrenciler ders içeriklerinin ilk yarısından sorumlu tutuluyor. Bazı uzaktan öğretim programlarında ise farklı sınav yöntemleri uygulanabiliyor.
Sınavların oturum saatleri ve öğrencilerin sınava gireceği salon bilgileri giriş belgelerinde duyurulacak.
AUZEF ARA SINAVLARI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR
1. AUZEF 2026 vize sınavları ne zaman yapılacak?
AUZEF 2026-2027 güz dönemi ara sınavları 7 Kasım Cumartesi ve 8 Kasım Pazar günlerinde gerçekleştirilecek.
2. AUZEF ara sınav tarihleri kesinleşti mi?
Evet. İstanbul Üniversitesi AUZEF'in resmî akademik takviminde güz dönemi vize sınavları 7-8 Kasım 2026 olarak açıklandı. Zorunlu durumlarda takvim değiştirilebiliyor.
3. AUZEF sınav merkezi tercihleri ne zaman sona erecek?
Sınav merkezi tercihleri 19 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek.
4. AUZEF vize sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?
Sınav giriş belgeleri, üniversitenin genel uygulamasına göre sınavlardan en az 5 gün önce AUZEF Sınav Sistemi üzerinden yayımlanacak.
5. AUZEF 2026 final sınavları ne zaman yapılacak?
AUZEF 2026-2027 güz dönemi final sınavları 26-27 Aralık 2026 tarihlerinde, bütünleme sınavları ise 30-31 Ocak 2027 tarihlerinde yapılacak.