AUZEF ARA SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU? AUZEF ara sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak? 2026 vize tarihleri açıklandı!

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AUZEF ara sınav tarihleri ve 2026 vize sınav takvimi İstanbul Üniversitesi tarafından açıklandı. Açık ve uzaktan eğitim programlarında öğrenim gören öğrenciler, kasım ayında gerçekleştirilecek güz dönemi ara sınavları için hazırlıklarını sürdürüyor. Üniversitenin 2026-2027 akademik takvimine göre AUZEF vize sınavları iki gün boyunca yüz yüze yapılacak. Sınav merkezi tercihlerinin başlamasıyla birlikte öğrenciler, sınava girecekleri il ve ilçeleri belirlemek için işlemlerini gerçekleştiriyor. AUZEF sınavları ne zaman, vize sınavları hangi tarihte yapılacak, AUZEF sınav yerleri ne zaman açıklanacak, final ve bütünleme sınavları hangi gün? İşte 14 Ekim 2026 itibarıyla güncel AUZEF sınav takvimi ve merak edilen soruların yanıtları...