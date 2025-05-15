Atölye işletmeye başlayan kadın fındığı duvara resmetti! Giresun'da 12 ay tabloya dönüştü

Duvar resimlerinde sadece fındık değil, Karadeniz doğasına ait çeşitli unsurlar da yer veren Öztürk, "Sadece fındığın değil, fındık bahçesindeki doğa unsurlarına da yer verdik. Bahçede yetişen sakarca bitkisinin yanı sıra çuha, menekşe ve mimoza çiçekleri de yer alıyor. Hatta fındık bahçelerinde zararlıları yiyerek beslenen kara tavuk da fındık dallarına yuva yapmış haliyle tasvir edildi çünkü, kara tavuk bolluk bereket anlamına gelmektedir. Sanat galerisine dönüşen fındığın on iki aylık serüvenini görmeye gelenler dahi oluyor" diye konuştu.