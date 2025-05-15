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Atölye işletmeye başlayan kadın fındığı duvara resmetti! Giresun'da 12 ay tabloya dönüştü

Giresun'un Piraziz ilçesinde fındık kırma atölyesi işleten Demet Öztürk, evinin merdiven duvarlarını bir sanat galerisine dönüştürdü.

• 15 Mayıs 2025 - 09:38 • Son Güncelleme:
• 15 Mayıs 2025 - 09:38 • Son Güncelleme:
1Atölye işletmeye başlayan kadın fındığı duvara resmetti Giresunda 12 ay tabloya dönüştü

Öztürk, fındığın dört mevsim süren on iki aylık gelişim sürecini yağlı boya resimlerle anlattı.

2Atölye işletmeye başlayan kadın fındığı duvara resmetti Giresunda 12 ay tabloya dönüştü

Fındık atölyesini bir dönem evinin üst katında işleten Öztürk, merdivenlerden çıkan misafirlerin dikkatini çekmek ve fındığın serüvenini anlatmak için ilginç bir fikre imza attı.

3Atölye işletmeye başlayan kadın fındığı duvara resmetti Giresunda 12 ay tabloya dönüştü

Görsel Sanatlar Öğretmeni Mustafa Seyis'in desteğiyle duvarları bir sanat eseri haline getirdi. Yaklaşık iki ay süren bu imece çalışmasında, fındığın doğadaki döngüsü ay ay resmedildi.

4Atölye işletmeye başlayan kadın fındığı duvara resmetti Giresunda 12 ay tabloya dönüştü

Öztürk, "Her gün işime giderken bu renkli duvarlardan geçiyorum. Her ayın fındıkla ilgili ayrı bir anlamı var. Bu duvar sadece bir süs değil, fındığa duyduğumuz saygının da ifadesi" dedi.

5Atölye işletmeye başlayan kadın fındığı duvara resmetti Giresunda 12 ay tabloya dönüştü

Duvar resimlerinde sadece fındık değil, Karadeniz doğasına ait çeşitli unsurlar da yer veren Öztürk, "Sadece fındığın değil, fındık bahçesindeki doğa unsurlarına da yer verdik. Bahçede yetişen sakarca bitkisinin yanı sıra çuha, menekşe ve mimoza çiçekleri de yer alıyor. Hatta fındık bahçelerinde zararlıları yiyerek beslenen kara tavuk da fındık dallarına yuva yapmış haliyle tasvir edildi çünkü, kara tavuk bolluk bereket anlamına gelmektedir. Sanat galerisine dönüşen fındığın on iki aylık serüvenini görmeye gelenler dahi oluyor" diye konuştu.

6Atölye işletmeye başlayan kadın fındığı duvara resmetti Giresunda 12 ay tabloya dönüştü

Öztürk, Türkiye'de fındığın 12 aylık sürecini anlatan benzer bir çalışmanın olmadığını vurgularken, özgün girişim, hem doğaya hem de geleneksel üretime dikkat çeken örnek bir sanat çalışması olarak da dikkat çektiğini söyledi.